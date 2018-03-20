Раздел и угрожал ножом: подробности нападения на российскую модель в Дубае

Стали известны подробности нападения на российскую модель Екатерину Стецюк, из-за которого девушка была вынуждена спрыгнуть с высоты 6 этажа. В результате она получила серьезную травму - перелом позвоночника.

Нападение на молодую модель произошло в одной из фешенебельных гостиниц в Дубае: в ночь на субботу, 3 марта, на россиянку из Иркутска напал разъяренный мужчина, который начал угрожать ей холодным оружием и заставил раздеться. Об этом пишет Life.ru.

Так, жительница Иркутска Екатерина Стецюк прилетела накануне в один из крупнейших городов ОАЭ с целью построить карьеру модели. С девушкой был заключен контракт на один месяц, по истечении которого она должна была заработать 400 тысяч рублей (более 180 тыс. грн).

Екатерина Стецюк Instagram @black_jack_lady

После окончания срока действия контракта Екатерина приняла решение заняться чем-то более стабильным, в частности, косметологией. Для того, чтобы получить необходимый для развития бизнеса капитал, она познакомилась с обеспеченным палестинцем.

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Тот, в свою очередь, заявил, что готов вложить средства в проект, но предложил обсудить детали бизнес-плана в гостиничном номере. Оставшись наедине с молодой моделью, потенциальный спонсор внезапно выхватил нож и заставил ее раздеться. Испугавшись, она повиновалась его приказу, но как только мужчина отвлекся, девушка попыталась выбежать из комнаты и позвать на помощь. В этот момент палестинец схватил её за волосы и повалил на пол.

В ходе борьбы россиянке удалось ранить злоумышленника, причем тем же ножом, которым он ранее ей угрожал. Рана оказалась неглубокой, но всерьез напугала палестинца, что позволило Стецюк добежать до балкона и выпрыгнуть с высоты 6-го этажа.

Екатерина Стецюк Instagram @black_jack_lady

Сам же насильник попытался сбежать, но в аэропорту его настигла полиция и доставила в участок.

Не растерявшись, он пригласил адвоката, который подал ответное заявление на россиянку, обвинив ее в нападении. Иностранец рассказал, что девушка сама заявилась к нему в номер и накинулась с ножом, а тот якобы защищался и случайно выкинул ее в окно.

Показаний мужчины оказалось достаточно для того, чтобы арестовать пострадавшую. В настоящее время за благополучный исход ситуации борются сотрудники российского генконсульства в ОАЭ.

Как сообщал "Обозреватель", россиянку Екатерину Стецюк арестовали и доставили в одну из тюрем Дубая прямо из медицинского учреждения. При этом, в связи с травмой позвоночника, модель не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя в быту.