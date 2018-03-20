Роздягнув і погрожував ножем: подробиці нападу на російську модель у Дубаї

Стали відомі подробиці нападу на російську модель Катерину Стецюк, через яке дівчина була змушена витрибнути з 6 поверху. В результаті вона отримала серйозну травму - перелом хребта.

Напад на молоду модель стався в одному з фешенебельних готелів Дубаю: в ніч на суботу, 3 березня, на росіянку з Іркутська напав розлючений чоловік, який почав погрожувати їй холодною зброєю і змусив роздягнутися. Про це пише Life.ru.

Так, мешканка Іркутська Катерина Стецюк прилетіла напередодні в одне з найбільших міст ОАЕ з метою побудувати кар'єру моделі. З дівчиною був укладений контракт на один місяць, після закінчення якого вона повинна була заробити 400 тисяч рублів (понад 180 тис. грн).

Катерина Стецюк Instagram @black_jack_lady

Після закінчення терміну дії контракту Катерина прийняла рішення зайнятися чимось більш стабільним, зокрема, косметологією. Для того, щоб отримати необхідний для розвитку бізнесу капітал, вона познайомилася із забезпеченим палестинцем.

Новини Перша в світі цифрова модель викликала расовий скандал

Той, в свою чергу, заявив, що готовий вкласти кошти в її проект, але запропонував обговорити деталі бізнес-плану в готельному номері. Залишившись наодинці з молодою моделлю, потенційний спонсор раптово вихопив ніж і змусив її роздягнутися. Злякавшись, вона підкорилася його наказам, але як тільки чоловік відволікся, дівчина спробувала вибігти з кімнати і покликати на допомогу. У цей момент палестинець схопив її за волосся і повалив на підлогу.

Під час боротьби росіянці вдалося поранити зловмисника, причому тим же ножем, яким він раніше їй погрожував. Рана виявилася неглибокою, але всерйоз налякала палестинця, що дозволило Стецюк добігти до балкона і вистрибнути з висоти 6-го поверху.

Катерина Стецюк Instagram @black_jack_lady

Сам же гвалтівник спробував втекти, але в аеропорту його наздогнала поліція і доставила до відділку.

Не розгубившись, він запросив адвоката, який подав відповідну заяву на росіянку, звинувативши її в нападі. Іноземець розповів, що дівчина сама заявилася до нього в номер і накинулася з ножем, а той нібито захищався і випадково викинув її у вікно.

Показань чоловіка виявилося достатньо для того, щоб заарештувати постраждалу. Наразі за благополучний результат ситуації борються співробітники російського генконсульства в ОАЕ.

Як повідомляв "Обозреватель", росіянку Катерину Стецюк заарештували і доставили в одну з в'язниць Дубая прямо з медичного закладу. При цьому, у зв'язку з травмою хребта, модель не може самостійно пересуватися і обслуговувати себе в побуті.