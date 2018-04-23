В понедельник, 23 апреля, 36-летняя герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка.

Схватки начались ранним утром, тогда же женщину экстренно госпитализировали. В 15:03 по киевскому времени официальный Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца сообщил о том, что Кейт родила.

"Герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01 (по киевскому времени в 13:01. - Ред.). Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах. Ее королевское величество и ее сын чувствуют себя прекрасно", - сказано в сообщении.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 квітня 2018 р.

Рождения малыша ожидало все мировое сообщество, а представители разнообразных СМИ ожидали сообщения о родах под лондонской больницей Сент-Мэри в Паддингтоне.

The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 квітня 2018 р.

К слову, 23 апреля — день Святого Георгия, который является покровителем Великобритании. Британские СМИ считают, что рождение королевского ребенка в этот день "поднимет патриотический дух".

Несмотря на третью беременность Кейт Миддлтон постоянно вела активную жизнь и регулярно выходила в свет для участия в различных мероприятиях.

Кейт Миддлтон ELLE

Отметим, что третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди претендентов на британский трон.

Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.

Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, комментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!".

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Отметим, что первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года, а второй ребенок, принцесса Шарлотта, — 2 мая 2015 года.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой

Ранее "Обозреватель" показывал, как выглядела Кейт Миддлтон до замужества.