В понедельник, 23 апреля, 36-летняя герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка.
Схватки начались ранним утром, тогда же женщину экстренно госпитализировали. В 15:03 по киевскому времени официальный Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца сообщил о том, что Кейт родила.
"Герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01 (по киевскому времени в 13:01. - Ред.). Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах. Ее королевское величество и ее сын чувствуют себя прекрасно", - сказано в сообщении.
Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 квітня 2018 р.
The baby weighs 8lbs 7oz.
The Duke of Cambridge was present for the birth.
Her Royal Highness and her child are both doing well.
Рождения малыша ожидало все мировое сообщество, а представители разнообразных СМИ ожидали сообщения о родах под лондонской больницей Сент-Мэри в Паддингтоне.
The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 квітня 2018 р.
К слову, 23 апреля — день Святого Георгия, который является покровителем Великобритании. Британские СМИ считают, что рождение королевского ребенка в этот день "поднимет патриотический дух".
Несмотря на третью беременность Кейт Миддлтон постоянно вела активную жизнь и регулярно выходила в свет для участия в различных мероприятиях.
Кейт Миддлтон
ELLE
Отметим, что третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кембриджской стал пятым в очереди претендентов на британский трон.
Первые четверо в цепочке престолонаследия - Чарльз, принц Уэльский, его старший сын Уильям и дети Уильяма: принц Джордж и принцесса Шарлотта.
Принц Гарри, которого появление еще одного ребенка в семье старшего брата автоматически отодвигает на шестое место среди наследников престола, комментировал новость о скором появлении племянника: "Прекрасно! Я очень счастлив!".
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Отметим, что первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, появился на свет 22 июля 2013 года, а второй ребенок, принцесса Шарлотта, — 2 мая 2015 года.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Джорджем и Шарлоттой
Ранее "Обозреватель" показывал, как выглядела Кейт Миддлтон до замужества.