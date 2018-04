В понедельник, 23 апреля, 36-летняя герцогиня Кембриджская, жена британского принца Уильяма Кейт Миддлтон родила третьего ребенка.

Схватки начались ранним утром, тогда же женщину экстренно госпитализировали. В 15:03 по киевскому времени официальный Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца сообщил о том, что Кейт родила.

"Герцогиня Кембриджская родила сына в 11:01 (по киевскому времени в 13:01. - Ред.). Ребенок весит 8 фунтов 7 унций (около 3,9 кг). Принц Уильям присутствовал на родах. Ее королевское величество и ее сын чувствуют себя прекрасно", - сказано в сообщении.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well.