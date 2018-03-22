Кейт Миддлтон совершила последний "беременный" выход в свет: фотофакт

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая сейчас вынашивает третьего ребенка, совершила последний выход в свет перед декретом.

Так, она прибыла в лондонский Олимпийский парк, где встретилась с подопечными благотворительной организации SportsAid. Уильям и Кейт вместе с атлетами, тренерами и попечителями организации приняли участие в викторине, посвященной теме Содружества наций, а затем стали зрителями матча по баскетболу, передает ELLE.

Для своего выхода Кейт выбрала блузку с флоральным принтом Hobbs Rosie и пальто Goat. Вместо брюк беременная герцогиня надела леггинсы.

Кейт Миддлтон ELLE

Кейт Миддлтон ELLE

Кейт Миддлтон ELLE

Кейт Миддлтон ELLE

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кейт Миддлтон пошла на смелый шаг ради тяжело больных детей.