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Кейт Миддлтон родила: появились первые фото новорожденного принца

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36-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям показали своего новорожденного ребенка.

"Добро пожаловать в семью", – сказано в описании к снимку в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Трансляцию с места события вели журналисты Sky News. Также, маленького принца показали крупным планом.

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Кейт оделась для первого публичного показа своего ребенка в яркое красное платье Дженни Пакхам с белым кружевным воротником.

Как сообщал "Обозреватель", Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля. Принци Уильям лично принимал участие в родах.

Персоны
Кейт МиддлтонПринц Уильям
Место
Англия
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