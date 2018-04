Кейт Миддлтон родила: появились первые фото новорожденного принца

36-летняя герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и британский принц Уильям показали своего новорожденного ребенка.

"Добро пожаловать в семью", – сказано в описании к снимку в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Трансляцию с места события вели журналисты Sky News. Также, маленького принца показали крупным планом.

Кейт оделась для первого публичного показа своего ребенка в яркое красное платье Дженни Пакхам с белым кружевным воротником.

The prince is here! The Duke and Duchess of Cambridge appear on the steps of St Mary's Hospital with their third child #RoyalBaby pic.twitter.com/KfeypuiZ3G