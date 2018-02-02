День святого Валентина: самый необычные праздничные традиции разных стран

День святого Валентина, пожалуй, самый романтичный праздник, который активно отмечают практически в каждом уголке мира. 14 февраля является радостной датой для всех влюбленных, когда принято дарить подарки, говорить теплые слова и признаваться в своих чувствах. В разных странах, как и в Украине, сложились различные традиции празднования Дня влюбленных, и, безусловно, большинство из них являются олицетворением праздничного веселья и несут исключительно романтический настрой. Однако, существуют и обычаи, которые не совсем вписываются в привычные для украинцев рамки.

"Обозреватель" предлагает узнать, как принято отмечать этот день в других странах и какие необычные традиции празднования Дня святого Валентина существуют в мире.

Польша

Как ни странно, но в Польше 14 февраля принято вести свою пару не в ресторан или на праздничное мероприятие, а в церковь. Влюбленные активно отмечают праздник, но посещение мессы является практически обязательным, так как Валентин, в первую очередь, является религиозным образом. Наиболее посещаемое место польскими парами - Познаньская митрополия, где, по поверью, покоятся мощи святого Валентина. Поляки искренне верят, что паломничество поможет им в любовных делах.

Кафедральный собор в Познани etour.ua

Германия

Немцы, безусловно, оригинально подошли к празднованию Дня Валентина, ведь кардинально изменили всю суть праздника. В Германии Валентин считается святым покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богослужение за здоровье.

Корея

Корейцы также отличились оригинальной традицией: здесь 14 февраля девушки дарят подарки парням, при этом взамен не получая никаких поздравлений. В Корее принято дарить мужчинам шоколад и всевозможные изделия из него, при чем так называемая шоколадная валентинка от девушки почти равносильна признанию в любви.

Франция

Во Франции День Валентина считается весьма значимой датой для влюбленных пар. В этот день французы особенно тщательно подходят к выбору подарков. Традиционно во Франции принято дарить своей половинке белье, "счастливые" лотерейные билеты, искусственные цветы и даже колбасу, которая обязательно должна быть нарезана в форме сердца, искусственные цветы.

Необычная "валентинка" ufaved.info

Англия

В Англии 14 февраля принято поздравлять не только вторых половинок, но и домашних животных, в особенности собак, лошадей и котов. Популярными подарками на 14 февраля в Великобритании считаются сладости в виде сердец, мягкие игрушки, особенно излюбленные в Британии медвежата Teddy.

Голландия

В Голландии в День святого Валентина всеми торжественными событиями фактически "правят" представительницы прекрасного пола. Женщины в этот день могут первыми подойти к мужчине и вежливо попросить его жениться на ней. При чем такие действия совершенно не считаются зазорными. Если этот высокий жест мужчина не оценит, он должен подарить даме платье, при чем, преимущественно шелковое.

Италия

Италия является прародительницей праздника Дня святого Валентина. В Италии эта дата называется "сладким" днем, в связи с чем главными подарками являются конфеты, шоколадки и печенье в форме сердца.

Сладости на День Валентина 1zoom.me

Дания

В Дании День святого Валентина принято отмечать весело. Здесь устраиваются массовые представления и концерты, выступления и выставки, шумные вечеринки. Любимым, друзьям, членам семьи, коллегам посылают красивые белые цветы (живые и искусственные), а также открытки со смешными стихами и любовными поэмами.

Япония

Японцы отмечают День влюбленных с особым размахом. Здесь существует необычная традиция: в парке или на площади строится большой помост, с которого молодые люди и девушки выкрикивают признания в любви. Причем оценивается не красота самого признания, а именно его громкость. Подарки тут преподносятся в основном мужчинам, причем не только "своему" любимому мужчине, но и коллегам, родственникам, знакомым.

Саудовская Аравия, Пакистан

К сожалению, столь романтический праздник разрешен не во всех странах. К примеру, власти Пакистана и Саудовской Аравии официально запретили День всех влюбленных официально запрещен, причем под страхом больших штрафов.

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