День святого Валентина: когда отмечают День влюбленных

День всех влюбленных с каждым годом празднует все больше украинцев.

"Обозреватель" расскажет о дате праздника.

День святого Валентина отмечают 14 февраля.

День всех влюбленных – это праздник любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты и всякие безделушки.

Неотъемлемый атрибут праздника - "валентинка" - небольшая открытка с признанием в любви. Валентинки, как правило, делают в форме сердца и разными милыми символами.

Также в этот день принято признаваться в любви или симпатии тем, кому не мог сказать об этом в другое время. Часто влюбленные выбирают эту дату для помолвки или свадьбы.

Помимо валентинок в этот день принято задаривать вторых половинок конфетами в форме сердечек, ходить на романтические прогулки и весело проводить время в кафе, кино и ресторанах. Конечно же, ни одна девушка не откажется от букета цветов. Главное помнить, что никто из ваших близких не должен оставаться в этот день без внимания.

Отметим, что "валентинки" занимают первое место по количествам продаж, уступая лишь рождественским открыткам. Некоторые считают дату 14 февраля маркетинговых ходом, который помогает торговцам обогатиться.

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, когда в этом году украинцы будут праздновать Пасху.