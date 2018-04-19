Народный календарь: приметы на 20 апреля

20 апреля православная церковь вспоминает мученицу Акулину. В народе этот день называют Акулинин день, Акулина гречишница, Акулина комарница или посто – Акулина.

"Обозреватель" расскажет об истории праздника, а также о том, какие приметы были связаны у славян с этим днем.

Мученица Акулина была казнена за исповедование веры во время преследования первых христиан в 310 году. Вместе с ней были казнены диакон Руфин и 200 воинов. Все они причислены церковью к лику мучеников.

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Наблюдая за погодой в этот день, предсказывали будущий урожай:

- если в этот день идет дождь – будет хороший урожай калины и малины, но плохой урожай яровых,

- солнечный день, а также утренние заморозки обещают урожай злаков и гречихи.

- звездное ясное небо предвещает хороший урожай лесных ягод и грибов.

Кроме того, в природе происходили важные перемены:

- полностью оттаивает земля,

- среднесуточная температура воздуха переходит отметку в +5 градусов,

- начинает распускаться береза, тополь, верба и жасмин.

- набухают почки у черной смородины и крыжовника.

- сквозь почву пробиваются первые грибы – сморчки.

Славянская культура

Особым образом в этот день вспоминали русалок:

- славяне верили, что в этот день русалки просыпаются и выходят из воды, чтобы встретиться с людьми и попросить у них одежду, поэтому рано утром девушки несли к реке чистую рубашку, платье, полотенце или просто ткань как дар этим созданиям – чтобы те в ответ охраняли их семьи, в частности, берегли от утопления.

- чтобы не повстречаться с русалкой у водоема, необходимо было взять с собой немного полыни или чеснок, которые, как считалось, оберегают человека от злых духов.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.