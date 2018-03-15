Як святкують День святого Патрика: що потрібно знати

День святого Патрика відзначають у всьому світі 17 березня. У ці дні в Ірландії, на батьківщині свята, вулиці буквально зеленіють завдяки костюмам учасників парадів, а пиво і віскі ллються рікою.

"Обозреватель" розповість про історію та цікаві традиції святкування цього дня.

Незважаючи на те, що День святого Патрика не набув масштабного святкування в Україні, його історія та традиції цікавлять багатьох українців, а деякі бари та паби влаштовують в цей день костюмовані вечірки і пригощають пивом.

Легенда про святого Патрика

Вікіпедія

У кінці IV століття у Британії, яка перебувала тоді під римським пануванням, у родині римських громадян Кальфурніуса і Кончесси народився син, якого назвали Мевін Суккат.

Згодом весь світ дізнався про нього як святого Патрика. Незважаючи на те, що батько хлопчика був дияконом місцевої церкви, Мевін у ранні роки свого життя не був прихильником віри в єдиного бога. Коли йому було 16 років, його захопили в полон пірати. Мевіна продали в рабство в Ірландію, де він шість років пас худобу. Саме там молодий чоловік прийшов до християнської віри.

Згідно з переказами, юнак несамовито молився, і Господь зглянувся над ним. Бог вказав йому, як врятуватися з полону, завдяки чому Мевін повернувся до Британії. Незабаром він покинув рідну домівку і попрямував до Галлії (територія сучасної Франції), щоб стати служителем церкви. Через декілька років служби він був присвячений у єпископський сан і названий Патріціусом (Патріком), що означає "батько своїм людям". У 30-ті роки V століття майбутній святий за дорученням тата Целестина I почав свою місію в Ірландії.

Вважається, що особливість встановлення християнства в Ірландії полягала в тому, що воно стараннями Патріка було прийнято практично безкровно.

Народ переходив у нову віру в масовому порядку, а правителі надавали святому Патрику всіляке сприяння. З особистістю святого Патрика і його діяльністю в якості місіонера пов'язано багато легенд. Вважається, що саме він приніс писемність в Ірландію, а також вигнав з острова всіх змій, хоча в Ірландії їх ніколи не було. Кажуть, що така легенда розповідає про подвиги святого, а образ змії варто сприймати не буквально, а як язичництво, з яким несамовито боролися в ті часи.

Традиції святкування Дня святого Патрика

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У цей день в Ірландії, Британії і США прийнято влаштовувати грандіозні паради, які нагадують зелене море, адже ще однією з традицій є одяг зеленого кольору в цей день.

У цей день влаштовуються музичні та пивні вечірки, хоча раніше у всій Ірландії в цей день закривалися всі паби. З 1930 по 1970 рік цей закон завжди діяв, але з часом це правило було скасовано.

Офіційним символом свята є Трилистник, який представляє собою графічне зображення трьохпластинчатого листа конюшини. Колись давно його символізували з хрестом.

Також талісманами цього дня є лепрекон - персонаж ірландського фольклору, чарівник, що виконує побажання, традиційно зображається у вигляді невеликого кремезного чоловічка, і ірландський прапор.

Цікаві факти про свято Дня святого Патрика

Не зелений, а синій

Спочатку кольором, що асоціюється зі святим Патриком, був синій. На небагатьох збережених зображеннях Патрик постає у синіх шатах. Іменем цього святого досі називають певний відтінок синього, який використовується і в гербі Ірландії.

Зелений колір починає набувати все більшої популярності з 18-го століття як символ трилисника, весни і Смарагдового острова. Саме зелену уніформу одягли під час час повстання 1798 року ірландські солдати.

У 19-му столітті зелений остаточно став національним кольором Ірландії, а заодно і кольором свята Св. Патрика. Щороку на День святого Патрика води однієї з невеликих річок в Чикаго навіть фарбують в зелений колір на 5 годин, повідомляє Euronews.

Чому конюшина

Клевер (або трилисник) нерозривно пов'язаний з образом Ірландії, хоча справжнім символом країни є зовсім не він, а золота арфа.

За переказами, святий Патрик використовував конюшину, щоб пояснити ірландцям у своїх проповідях ідею Святої Трійці (Отця, Сина і Святого духа): "Подібно до трьох листів, зростаючим від єдиного стебла, Бог може бути єдиний у трьох особах". Правда, історики цей факт не підтверджують.

Вважається, що той, хто знайде в цей День святого Патрика чотирьохлисник конюшини, буде щасливим. Він вважається знаком великої удачі, а в цей день подвоює чарівну силу. Але шанси знайти чотирилисник серед трилистних рівні 1:10 000.

Звідки взялася дата 17 березня

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17 березня вважається днем ​​смерті святого Патрика. Щодо місця і року його кончини дані джерел розходяться. Невідомо і місце поховання святого. За легендою, у візок з тілом святого були упряжені два непідкорених бика, і поховання мало статися там, де вони зупиняться.

За старих часів День святого Патрика був частиною Великодніх свят. А 17 березня як день смерті святого вперше згадується у життєписі, автором якого був валлієць Едвард Джонс.

Хто такий лепрекон

Вікіпедія

Лепрекон, герой ірландського народного фольклору, став одним із символів Дня святого Патрика відносно недавно. За переказами, цей невеликий кремезний чоловічок у зеленому капелюсі і костюмчику зберігає горщики із золотом, зариті на кінці веселки. У кожному горщику - 1000 монет, всього близько 30 кілограмів золота.

Як повідомляв "Обозреватель", у 2017 році День святого Патрика з розмахом відсвяткували в усьому світі.