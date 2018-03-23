День ангела Галины: поздравления и открытки

23 марта православная церковь отмечает День мученицы Галины Коринфской.

Это значит, что именно сегодня свои именины празднуют все, кто носит имя Галина. "Обозреватель" расскажет об истории происхождения имени и подскажет, как поздравить именинниц этого дня.

Происхождение имени

По одной из версий, имя Галина – греческое. Существует легенда о нимфе морских волн, которую звали Галенэ, она могла успокоить разбушевавшееся море и пригладить огромные волны, грозящие уничтожением кораблям с моряками и лодкам рыболовов. Многие считают, что именно этот вариант стал прообразом современного звучания – Галина. В этом случае значение имени Галина трактуется как "безмятежная морская гладь".

Вторая версия – не столь романтическая, она связывает происхождение имени Галина с итальянским словом galline, что переводится как "цыпленок". Украинцы полагают, что имя Галина является измененной формой имени Ганна. Также существует версия, по которой значение имени Галина – "вышедшая из галлов (женщина галлов)".

Это имя образует множество форм, многие из которых получили распространение в качестве самостоятельных имен.

Кто такая мученица Галина Коринфская

Святая мученица Галина Коринфская пострадала за Христа в III веке (по одним источникам — в 250 или 251 году, а по другим — в 258 році).

Галина Коринфская Азбука веры

Она родилась в Коринфе в начале III века. Коринф в то время был главным городом после Афин и столицей Ахайи, центральной области Греции, где в I веке жил и проповедовал апостол Павел. Милостию Божьей святая Галина повстречала праведного старца Кодрата, который обратил ее к вере во Христа.

Во время гонения на христиан по приказу нечестивого императора Декия (ок. 251 г.), верующих во Христа стали подвергать мучениям. По повелению жестокого Декия в Коринф прибыл военачальник Иасон.

Святой старец Кодрат был схвачен вместе со своими учениками, среди которых была и праведная Галина, и брошен в темницу. Их истязали, но не добившись ни от кого отречения от Христа, бросили по приказу Иасона на съедение диким зверям, но звери не тронули мучеников. Это не остановило гонителей.

Праведная Галина, подражая своему учителю святому Кодрату и сохраняя в своих сердцах его наставления, добровольно пошла на муки за Христа. Она могла укрыться, но не сделала этого.

По преданию, она была усечена мечем и обезглавлена. На месте, где были казнены за Христа мученики коринфские, явился источник чистой воды для напоминания Коринфу о страданиях святых, проливших реки своей мученической крови.

Смс, открытки и поздравления ко Дню ангела Галины

В день ангела, Галочка, прими поздравленья,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает к тебе удачи птица.

С именинами тебя, Галина, поздравляю,

Всех благ, достатка искренне желаю,

Пускай фортуна улыбается тебе всегда,

Пусть сказкой будет жизнь твоя.

***

Галочка, сегодня праздник у тебя,

Прими от всей души поздравленья,

Пусть будет удивительной твоя судьба,

Пусть ангел – хранитель принесёт благословенье.

В день именин тебе все комплименты и цветы,

Пусть будут радужными все дни твои,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Радости тебе, удачи и семейного тепла.

***

У каждого из нас есть ангел – хранитель,

Нашей жизни оберег, путеводитель,

Сегодня, Галочка, именины у тебя,

Дай Бог тебе здоровья, радости, добра.

Пусть будет светлою твоя дорога,

Пусть обойдут тебя тревоги,

Пускай любовь к тебе придёт большая,

Земного рая тебе искренне желаю.

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