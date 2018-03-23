День ангела Галини: привітання та листівки

23 березня православна церква відзначає День мучениці Галини Коринфської.

Це означає, що саме сьогодні свої іменини святкують всі, хто носить ім'я Галина. "Обозреватель" розповість про історію походження імені та підкаже, як привітати іменинниць цього дня.

Походження імені

За однією з версій, ім'я Галина - грецьке. Існує легенда про німфу морських хвиль, яку звали Галене, вона могла заспокоїти розбурхане море та пригладити величезні хвилі, які загрожують знищенням кораблям з моряками і човнам рибалок. Багато хто вважає, що саме цей варіант став прообразом сучасного звучання - Галина. У цьому випадку значення імені Галина трактується як "безтурботна морська гладь".

Друга версія - не настільки романтична, вона пов'язує походження імені Галина з італійським словом galline, що перекладається як "курча". Українці вважають, що ім'я Галина є зміненою формою імені Ганна. Також існує версія, за якою значення імені Галина - "та, що вийшла з галлів (жінка галлів)".

Це ім'я утворює безліч форм, багато з яких набули поширення в якості самостійних імен.

Хто така мучениця Галина Коринфська

Свята мучениця Галина Коринфська постраждала за Христа у III столітті (за одними джерелами - в 250 або 251 році, а за іншими - в 258 році).

Галина Коринфська Азбука віри

Вона народилася у Коринті на початку III століття. Коринф в той час був головним містом після Афін і столицею Ахайя, центральній області Греції, де у I столітті жив і проповідував апостол Павло. Милістю Божою свята Галина зустріла праведного старця Кодрата, який звернув її до віри у Христа.

Під час гоніння на християн за наказом нечестивого імператора Декія (бл. 251 м), віруючих у Христа стали піддавати мукам. За велінням жорстокого Декия в Коринф прибув воєначальник Ясон.

Святий старець Кодрат був схоплений разом зі своїми учнями, серед яких була і праведна Галина, і кинутий до в'язниці. Їх катували, але не добившись ні від кого зречення від Христа, кинули за наказом Ясона на поживу диким звірам, але звірі не чіпали мучеників. Це не зупинило гонителів.

Праведна Галина, наслідуючи свого вчителя святому Кодрата і зберігаючи в своїх серцях його настанови, добровільно пішла на муки за Христа. Вона могла сховатися, але не зробила цього.

Згідно з переказом, вона була усічена мечем і обезголовлена. На місці, де були страчені за Христа мученики коринфські, з'явився джерело чистої води для нагадування Коринфу про страждання святих, які пролили ріки своєї мученицької крові.

Смс, листівки і поздоровлення до Дня ангела Галини

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Галина, найкращі привітання!

***

Хай Галину нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Твоє ім’я Галина - найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Раніше "Обозреватель" публікував привітання з Днем ангела Олени.