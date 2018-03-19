Именины Елены и Алены: поздравления, открытки и смс

19 марта православная церковь отмечает День святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честно́го креста и гвоздей, а значит сегодня свои именины празднуют все, кто носит имя Елены и Алены.
"Обозреватель" расскажет об истории происхождения имени и подскажет, как поздравить именинниц этого дня.
Происхождение имени
Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая".
Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".
В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.
Из-за того, что чаще всего Ален крестят именем Елена, обладательницы этого имени празднуют свои именины вместе с Еленами.
Кто такая царица равноапостольная Елена
Елена
Википедия
Царица равноапостольная Елена - мать римского императора Константина I. Прославилась своей деятельностью по распространению христианства и проведёнными ею раскопками в Иерусалиме, в ходе которых, по утверждениям христианских хронистов, были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии Страстей.
Елена почитается рядом христианских церквей как святая в лике равноапостольных (Святая Равноапостольная царица Елена, Елена Константинопольская).
Когда Елена обратилась в христианство, ей было уже за шестьдесят. По свидетельству её современника Евсевия Кесарийского это произошло под влиянием её сына Константина[. Первые монеты с изображением Елены, где она титулуется Nobilissima Femina, были отчеканены в 318—319 гг. в Фессалониках. В этот период Елена вероятно проживала при императорском дворе в Риме или Трире, но упоминаний в исторических хрониках об этом нет. В Риме ей принадлежало обширное поместье рядом с Латераном. В одном из помещений её дворца была устроена христианская церковь — Еленинская базилика.
Константин и Елена
Википедия
В 326 году Елена,уже в очень преклонном возрасте, хотя и в добром здравии, предприняла паломническое путешествие в Иерусалим.
Скончалась Елена на 80-м году жизни — по разным предположениям, в 328, 329 или 330 году.
Смс, открытки и поздравления ко Дню ангела Елены
В день Ангела, прекрасная Елена,
Любви тебе желаем и улыбок,
И неба ясного, и солнечного света,
И уберечься от больших ошибок.
Желаю просто быть счастливой!
Элен, ты краше всяких роз!
Разумной быть и терпеливой,
Чтобы ни бед не знать, ни слез!
* * *
Елена – избранная, светлая.
В день именин в большой судьбе
Любви желаю беззаветной я,
Добра и радости тебе!
Ты – чудо, и нежна, и ласкова,
Одна такая средь людей!
Так будь, как в сказках, ты прекрасною,
Премудрой, хоть и без затей.
* * *
Сегодня День Ангела твой.
И вот, поздравления шлю я.
Елена, ты – "свет" золотой!
И все тебя ценят такую.
Хочу, чтобы в жизни всегда
Побольше твоей было света.
И даже когда холода –
В душе было теплое лето!
* * *
Лена, именины вновь настали,
Что же этот праздник принесет?
Мы бы только лучшего желали –
Пусть всегда тебя удача ждет,
Море смеха, истинного счастья,
Пусть во всем сопутствует успех,
Я любви желаю настоящей,
Чтоб для счастья не было помех!
* * *
Лена, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
* * *
Алёна, Леночка, Елена —
Тебя прекрасней в мире нет.
Да что там в мире, во Вселенной
Ты — самый яркий солнца свет.
Ты рядом — прочь бегут ненастья,
С тобой беды и горя нет,
Ведь жить с Еленой — это счастье,
Храни чудесный свой секрет!
Ты — свет любви, нет, факел!
Дотла сгорали города!
И любим мы Алёну всякой —
Когда триумф, когда беда...
И всё пройдет, всё переменится,
Но сбудется, что суждено.
И в жизни всеми то лишь ценится,
Что было нам трудом дано.
* * *
Вот что, братцы, я скажу:
От любви я весь дрожу,
Свои чувства к Лене милой
Я скрывать уже не в силах!
Что ж, теперь я все сказал
И могу поднять бокал!
* * *
Пусть будет счастье неизменно
В день ангела сегодня, Лена,
Пускай тебя удача ждет
И все хорошее придет!
Желаю счастье отыскать,
И жизнь твою не променять,
А цельно и разумно жить,
И только искренне любить!
По материалам "Что такое любовь"
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