Именины Елены и Алены: поздравления, открытки и смс

19 марта православная церковь отмечает День святой равноапостольной царицы Елены, обретение ею во Иерусалиме Честно́го креста и гвоздей, а значит сегодня свои именины празднуют все, кто носит имя Елены и Алены.

"Обозреватель" расскажет об истории происхождения имени и подскажет, как поздравить именинниц этого дня.

Происхождение имени

Имя Елена греческого происхождения. Его перевод неоднозначен, скорее всего, означает "избранная", "светлая". Также имя Елена можно интерпретировать как "факел", "огонь", "свет"; "светлая".

Есть мнение, что имя Елена соотносится с понятиями "солнечный луч" или "солнечный свет", а само имя Елена – это производное имя от имени Гелиос, бога Солнца в древнегреческой мифологии. По второй версии, имя Елена имеет отношение к тому, как сами себя называли греки – эллины. Отсюда и вариации произношения имени Елена в различных странах. Имя Елена в переводе означает "гречанка".

В прежние времена имя Алёна считалось одной из народных форм имени Елена, но в современности имена Алёна и Елена – это два разных имени. А, благодаря их похожести, эти имена считают взаимозаменяемыми друг для друга.

Из-за того, что чаще всего Ален крестят именем Елена, обладательницы этого имени празднуют свои именины вместе с Еленами.

Кто такая царица равноапостольная Елена

Елена Википедия

Царица равноапостольная Елена - мать римского императора Константина I. Прославилась своей деятельностью по распространению христианства и проведёнными ею раскопками в Иерусалиме, в ходе которых, по утверждениям христианских хронистов, были обретены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии Страстей.

Елена почитается рядом христианских церквей как святая в лике равноапостольных (Святая Равноапостольная царица Елена, Елена Константинопольская).

Когда Елена обратилась в христианство, ей было уже за шестьдесят. По свидетельству её современника Евсевия Кесарийского это произошло под влиянием её сына Константина[. Первые монеты с изображением Елены, где она титулуется Nobilissima Femina, были отчеканены в 318—319 гг. в Фессалониках. В этот период Елена вероятно проживала при императорском дворе в Риме или Трире, но упоминаний в исторических хрониках об этом нет. В Риме ей принадлежало обширное поместье рядом с Латераном. В одном из помещений её дворца была устроена христианская церковь — Еленинская базилика.

Константин и Елена Википедия

В 326 году Елена,уже в очень преклонном возрасте, хотя и в добром здравии, предприняла паломническое путешествие в Иерусалим.

Скончалась Елена на 80-м году жизни — по разным предположениям, в 328, 329 или 330 году.

Смс, открытки и поздравления ко Дню ангела Елены

В день Ангела, прекрасная Елена,

Любви тебе желаем и улыбок,

И неба ясного, и солнечного света,

И уберечься от больших ошибок.

Желаю просто быть счастливой!

Элен, ты краше всяких роз!

Разумной быть и терпеливой,

Чтобы ни бед не знать, ни слез!

* * *

Елена – избранная, светлая.

В день именин в большой судьбе

Любви желаю беззаветной я,

Добра и радости тебе!

Ты – чудо, и нежна, и ласкова,

Одна такая средь людей!

Так будь, как в сказках, ты прекрасною,

Премудрой, хоть и без затей.

* * *

Сегодня День Ангела твой.

И вот, поздравления шлю я.

Елена, ты – "свет" золотой!

И все тебя ценят такую.

Хочу, чтобы в жизни всегда

Побольше твоей было света.

И даже когда холода –

В душе было теплое лето!

* * *

Лена, именины вновь настали,

Что же этот праздник принесет?

Мы бы только лучшего желали –

Пусть всегда тебя удача ждет,

Море смеха, истинного счастья,

Пусть во всем сопутствует успех,

Я любви желаю настоящей,

Чтоб для счастья не было помех!

* * *

Лена, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

* * *

Алёна, Леночка, Елена —

Тебя прекрасней в мире нет.

Да что там в мире, во Вселенной

Ты — самый яркий солнца свет.

Ты рядом — прочь бегут ненастья,

С тобой беды и горя нет,

Ведь жить с Еленой — это счастье,

Храни чудесный свой секрет!

Ты — свет любви, нет, факел!

Дотла сгорали города!

И любим мы Алёну всякой —

Когда триумф, когда беда...

И всё пройдет, всё переменится,

Но сбудется, что суждено.

И в жизни всеми то лишь ценится,

Что было нам трудом дано.

* * *

Вот что, братцы, я скажу:

От любви я весь дрожу,

Свои чувства к Лене милой

Я скрывать уже не в силах!

Что ж, теперь я все сказал

И могу поднять бокал!

* * *

Пусть будет счастье неизменно

В день ангела сегодня, Лена,

Пускай тебя удача ждет

И все хорошее придет!

Желаю счастье отыскать,

И жизнь твою не променять,

А цельно и разумно жить,

И только искренне любить!

По материалам "Что такое любовь"

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