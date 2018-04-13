Анекдоты про пятницу, 13: смешные и жуткие

Пятница, 13-е – для кого-то это дурное предзнаменование, для кого-то – обычный день, а для кого-то – повод для шуток и стеба.

"Обозреватель" собрал лучшие анекдоты про эту пятницу – смешные и жуткие.

Из детектива: "Ничто не предвещало беду. Стоял обычный день - пятница, 13-е."

* * *

Поймал на похоронах венок...

* * *

Мужик собрался покончить жизнь самоубийством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу: "Извините, пожалуйста, а котят не захватите?"

* * *

Говорят, каждый умирающий за несколько секунд до смерти думает об одном: "ну зачем было отдавать кредит, если все так получилось?"

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Преподаватель логики не плакал, когда его друг утонул. Потому что тот не умел плавать - вот и утонул. Всё логично.

* * *

Врач спрашивает медсестру:

- Ты наркоз дала больному?

Медсестра:

- А зачем? Он же глухонемой!

* * *

Девушка была хорошо сложена... Только рука как-то неакуратно торчала из чемодана.

* * *

Мужик приходит на работу с часовым опозданием, весь перебинтованный.

Начальник:

-Ты почему опоздал?

- Я упал с пятого этажа.

- И что, целый час падал?

* * *

- Мама! А правда я такая страшная?

- Сейчас ничего, а когда родилась, доктор сказал: "Зашевелится - стреляйте!"

* * *

Палач всю ночь готовился к юбилейной — 1000-й казни, топор наточил до состояния бритвы. Утром на помосте приговоренный кладет голову на плаху, взмах топора...

Приговоренный:

- Что, уже все?

Палач:

- Да.

- А почему я ничего не чувствую?

- А ты кивни...

***

В реанимационном отделении больницы N13, на 13-м этаже, в палате N13 на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает пациент.

На его место селят другого. Но по прошествии недели в реанимационном отделении больницы N13, на 13-м этаже, в палате N13 на 13-й койке в ночь с пятницы на субботу умирает и он.

По больнице поползли слухи, дескать, место несчастливое. Но это не повод оставлять койку пустой. На следующий день туда селят очередного несчастного, который спустя ровно неделю ночью благополучно умирает вслед за двумя своими предшественниками.

Чтобы выяснить, в чем дело, врачи решили под видом больного на койку N13 поселить полуторацентнерного санитара. В страшную ночь с пятницы на субботу наиболее сильные телом и духом медики рассредоточились по палате, дрожа от страха, в ожидании страшного часа...

Итак, стрелка часов переваливает за 12... в палату входит... вся в белом... уборщица баба Вера с пылесосом, выдергивает из розетки штепсель аппарата искусственного дыхания, вставляет туда пылесос и тщательно убирается.

* * *

В суде:

- Обвиняемый, скажите, зачем Вы пытались убить потерпевшего?

- Просто я хотел показать ему другую жизнь...

* * *

Ночное кладбище - это, пожалуй, единственное место на земле, где пьяного мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокую маленькую девочку в белом платьице с косичками и бантиками...

По материалам: АнекдотовНет, Черный Юмор, I.ua, Анекдотиков.нет.

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