Анекдоты и мемы про Чака Норриса: подборка самых смешных

10 марта известному американскому актеру Чаку Норису исполняется 80 лет.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые смешные мемы и анекдоты про именинника.

Американский актер и мастер боевых искусств получил известность благодаря исполнению главных ролей в фильмах-боевиках. Многие знают его по сериалу "Уокер, техасский рейнджер".

Чак Норрис wikipedia.org

Но современное поколение знает его совсем по другой причине. Все дело в том, что Чак Норрис – человек-мем. Самой известной серией шуток является "Факты о Чаке Норрисе", которые постоянно пополняются.

Факты о Чаке Норрисе

"Факты о Чаке Норрисе" – шутки и анекдоты, в которых представлены абсурдные определения, иллюстрирующие чрезмерные силу, владение единоборствами, а также привлекательность и мужественность Норриса.

В конце 2005 года вышла комическая книга "Факты о Чаке Норрисе", по сути представлявшая собой собрание интернет-мемов. Юмористические цитаты о крутости и брутальности актера получили невероятную популярность.

Отметим, что сначала Чак Норрис даже подал в суд на авторов книги, обвинив их в незаконном использовании своего имени и лживых фактов. Но позже смирился с такой популярностью.

Вот некоторые из них:

Чак Норрис никогда не спит. Он выжидает

Это Чак Норрис убил Мертвое море

На самом деле армию Ксеркса остановил Чак Норрис. А триста спартанцев умерли от восхищения

Кот Чака Норриса перед приходом хозяина переклеил обои и заново обшил пуфик

Чак Норрис может досчитать до бесконечности. Дважды

Чак Норрис может довести женщину до оргазма просто указав на неё пальцем со словами "Буйя-я!"

"Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши. Чтобы остаться непревзойдённым, Чак Норрис откусил голову Бэтмэну"

"Чтобы доказать свой патриотизм, Американский флаг не так давно сделал себе татуировку с Чаком Норрисом"

"У Супермэна есть пижама с Чаком Норрисом"

"Однажды Чак Норрис съел три двухкилограмовых стейка за час, причём первые сорок пять минут он был занят сексом с официанткой"

"Чак Норрис может убить двух охотников одним зайцем"

"На самом деле Чак Норрис не писал свои книги, просто слова от страха сами складывались в готовые предложения"

"Чак Норрис размалывает кофе пальцем, а потом кипятит воду своим гневом"

"Чак Норрис использует живую гремучую змею в качестве презерватива"

Самые смешные мемы и демотиваторы о Чаке Норрисе

Отцом шуток о Чаке Норрисе стал Конан О`Брайену из шоу Late Night with Conan O'Brien.

Короткие анекдоты, прославляющие непомерную силу, мужество, боевые навыки и невиданную брутальность Чака, базировались в основном на сериале "Крутой Уокер: правосудие по-техасски".

После появления фактов в чате IRC и на сайтах вроде Something Awful в начале 2005 года, мем активно распространился по Интернету. В журнале Rolling Stone фактам о Чаке Норрисе была посвящена отдельная вклейка, сообщает "Русская семерка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чак Норрис выступил в поддержку Трампа.

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