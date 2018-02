6 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 6 февраля в Украине и мире.

Что 6 февраля празднуют в Украине и в мире

Международный день борьбы с женским обрезанием

Международный день бармена

День Боба Марли на Ямайке

Кто из знаменитостей родился 6 февраля

В 1945 году на Ямайке родился музыкант, гитарист, вокалист, композитор Боб Марли.

Боб Марли родился в деревне Найн-Майлс, Ямайка. Его отец, Норвал Марли, по происхождению еврей, служил генералом ВМС Великобритании, а потом служил управляющим на одной из плантаций Ямайки.

Когда ему было 60, он познакомился с матерью Роберта, 16-летней ямайской девушкой Седеллой Букер. При жизни Роберт видел своего отца всего 2 раза. В 1955 году, когда Бобу Марли было 10 лет, отец умер.

В конце 1950-х Марли, как и многие другие ямайские провинциалы, перебрался вместе с матерью в столицу Ямайки Кингстон, где поселился в бедном районе Тренчтаун. Там он познакомился с Невиллом Ливингстоном по прозвищу Банни, с которым и начал делать свои первые шаги в музыке. После окончания школы Марли устроился работать сварщиком, а в свободное время совершенствовал свои музыкальные навыки

В 18 лет Боб Марли дебютировал с синглом Judge Not, который написал вместе с Джо Хиггсом.

В 1963 году он основал группу, которая часто меняла название, но в итоге музыканта остановились на The Wailers.

В конце 1971 года Боб Марли подписал контракт с американским певцом Джонни Нэшем и написал для него две песни, ставшие хитами: "Guava Jelly" и "Stir It Up". В 1972 году "The Wailers" наконец получили контракт с международной фирмой Island Records и выпустили альбом Catch a Fire.

В июле 1977 года у Марли была обнаружена злокачественная меланома на большом пальце ноги, развившаяся после травмы во время игры в футбол — давнее увлечение певца. Он отказался от ампутации, мотивируя это боязнью потерять возможность играть в футбол и потерять пластику на сцене, кроме того, растаманы верят, что тело должно оставаться "целым".

11 мая 1981 года Боб Марли скончался в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зигги, были: "Money can’t buy life"("Жизнь за деньги не купишь", - ред.).

Что интересного в мире произошло 6 февраля

1900 - учёный Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола "Ермак").

1901 - в Париже на вокзалах появились первые общественные телефоны.

1952 - на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сошла королева Елизавета II из династии Виндзоров.

1958 - создан Союз кинематографистов Украины.

1996 - британскую антарктическую станцию "Фарадей" передали украинским полярникам. На ее базе создали украинскую станцию "Академик Вернадский".

