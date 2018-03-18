18 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 18 марта в Украине и мире.

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Что 18 марта празднуют в Украине и в мире

День Парижской коммуны во Франции

День военных в Монголии

День работника налоговой и таможенной дела Украины

День святого Конона

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины

Кто из знаменитостей родился 18 марта

1858 - Рудольф Дизель, немецкий инженер и изобретатель, создавший двигатель внутреннего сгорания

1869 - Невилл Чемберлен, британский политик, премьер-министр в 1937—1940 годы, подписавший Мюнхенское соглашение

1874 - Николай Бердяев, один из величайших философов ХХ столетия

1900 - Василий Чапленко, украинский писатель, драматург

1959 - Люк Бессон, французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp.

1963 - Ванесса Уильямс, американская певица, актриса и модель

1976 - Джованна Антонелли, бразильская актриса

1979 - Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок группы Maroon 5

1989 - Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.

Что интересного в мире произошло 18 марта

1662 - в Париже появился первый общественный транспорт — восьмиместная карета, названная "омнибус", что означало — "для всех"

1839 - Китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны

1892 - учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли

1898 - немецкий инженер Рудольф Дизель создал двигатель внутреннего сгорания

1902 - в Милане впервые записывается на фонограф итальянский тенор Энрико Карузо

1917 - арестован последний русский царь Николай II

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