18 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 18 березня в Україні і світі.
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Що 18 березня святкують в Україні і в світі
День Паризької комуни у Франції
День військових в Монголії
День працівника податкової та митної справи України
День святого Конона
День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України
Хто зі знаменитостей народився 18 березня
1858 - Рудольф Дизель, німецький інженер і винахідник, який створив двигун внутрішнього згоряння
1869 - Невілл Чемберлен, британський політик, прем'єр-міністр в 1937-1940 роки, який підписав Мюнхенську угоду
1874 - Микола Бердяєв, один з найвідоміших філософів ХХ століття
1900 - Василь Чапленко, український письменник, драматург
1959 - Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист і продюсер. Засновник EuropaCorp.
1963 - Ванесса Вільямс, американська співачка, актриса і модель
1976 - Джованна Антонеллі, бразильська актриса
1979 - Адам Ноа Левін, американський співак, вокаліст і гітарист поп-рок групи Maroon 5
1989 - Лілі Коллінз, англо-американська актриса і фотомодель.
Що цікавого в світі сталося 18 березня
1662 - в Парижі з'явився перший громадський транспорт - восьмимісна карета, названа "омнібус", що означало - "для всіх"
1839 - Китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни
1892 - засновано приз для кращого хокейної команди - Кубок Стенлі
1898 - німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згоряння
1902 - в Мілані вперше записується на фонограф італійський тенор Енріко Карузо
1917 - заарештований останній російський цар Микола II
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