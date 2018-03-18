18 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 18 березня в Україні і світі.

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Що 18 березня святкують в Україні і в світі

День Паризької комуни у Франції

День військових в Монголії

День працівника податкової та митної справи України

День святого Конона

День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення України

Хто зі знаменитостей народився 18 березня

1858 - Рудольф Дизель, німецький інженер і винахідник, який створив двигун внутрішнього згоряння

1869 - Невілл Чемберлен, британський політик, прем'єр-міністр в 1937-1940 роки, який підписав Мюнхенську угоду

1874 - Микола Бердяєв, один з найвідоміших філософів ХХ століття

1900 - Василь Чапленко, український письменник, драматург

1959 - Люк Бессон, французький кінорежисер, сценарист і продюсер. Засновник EuropaCorp.

1963 - Ванесса Вільямс, американська співачка, актриса і модель

1976 - Джованна Антонеллі, бразильська актриса

1979 - Адам Ноа Левін, американський співак, вокаліст і гітарист поп-рок групи Maroon 5

1989 - Лілі Коллінз, англо-американська актриса і фотомодель.

Що цікавого в світі сталося 18 березня

1662 - в Парижі з'явився перший громадський транспорт - восьмимісна карета, названа "омнібус", що означало - "для всіх"

1839 - Китайський імператор забороняє іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни

1892 - засновано приз для кращого хокейної команди - Кубок Стенлі

1898 - німецький інженер Рудольф Дизель створив двигун внутрішнього згоряння

1902 - в Мілані вперше записується на фонограф італійський тенор Енріко Карузо

1917 - заарештований останній російський цар Микола II

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