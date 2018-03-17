17 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 17 марта в Украине и мире.

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Что 17 марта празднуют в Украине и в мире

День святого Патрика в Ирландии

Дзеркало тижня

Родительская суббота

День святого Герасима

Кто из знаменитостей родился 17 марта

1847 - Вовк Федор, украинский антрополог, археолог, этнограф

1938 - Рудольф Нуриев, известный танцовщик

1951 - Курт Рассел, американский актёр, продюсер и сценарист.

Праздники сегодня

Что интересного в мире произошло 17 марта

1521 - Фернан Магеллан открыл Филиппины

1898 - опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio!

1917 - в Киеве образована Центральная Рада (Центральный совет) под председательством историка М. С. Грушевского

1961 - в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры

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