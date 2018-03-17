17 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 17 марта в Украине и мире.
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Что 17 марта празднуют в Украине и в мире
День святого Патрика в Ирландии
Дзеркало тижня
Родительская суббота
День святого Герасима
Кто из знаменитостей родился 17 марта
1847 - Вовк Федор, украинский антрополог, археолог, этнограф
1938 - Рудольф Нуриев, известный танцовщик
1951 - Курт Рассел, американский актёр, продюсер и сценарист.
Праздники сегодня
Что интересного в мире произошло 17 марта
1521 - Фернан Магеллан открыл Филиппины
1898 - опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio!
1917 - в Киеве образована Центральная Рада (Центральный совет) под председательством историка М. С. Грушевского
1961 - в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры
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