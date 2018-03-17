17 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 17 березня в Україні і світі.

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Що 17 березня святкують в Україні і в світі

День святого Патріка в Ірландії

Дзеркало тижня

Батьківська субота

День святого Герасима

Хто зі знаменитостей народився 17 березня

1847 - Вовк Федір, український антрополог, археолог, етнограф

1938 - Рудольф Нурієв, відомий танцівник

1951 - Курт Рассел, американський актор, продюсер і сценарист.

Праздники сегодня

Що цікавого в світі сталося 17 березня

1521 - Фернан Магеллан відкрив Філіппіни

1898 - опублікована неаполітанська пісня O Sole Mio!

1917 - в Києві створена Центральна Рада (Центральна рада) під головуванням історика М. С. Грушевського

1961 - в Японії вперше в світі надійшли в продаж різнокольорові фломастери

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