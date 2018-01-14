14 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 14 января в Украине и мире.

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Что 14 января празднуют в Украине и в мире

Старый Новый год — Новый год по юлианскому календарю. Традиционно отмечается в странах, церкви которых отмечают Рождество по юлианскому календарю (7 января).

Обрезание Господне — один из великих церковных праздников.

Память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379).

Международный фестиваль бумажных змеев в Индии

kitevlad.ru

День трубопроводных войск в России.

Кто из знаменитостей родился 14 января

В 1882 году под Киевом родился украинский общественный, политический и церковный деятель, министр просвещения и министр вероисповеданий Украинской народной республики, затем видный деятель украинской эмиграции Иван Огиенко "Иларион".

Родился 2 января (14 января по новому стилю) 1882 года в местечке Брусилове Киевской губернии в семье бедных крестьян, потомков старинного казацкого рода.

Получил образование в киевской военно-фельдшерской школе, сдал экзамены за курс классической гимназии. Окончил историко-филологический факультет Киевского университета Св. Владимира в 1909 году, где занимался в филологическом семинаре профессора В. Перетца. Учился на Высших педагогических курсах. Доктор философии (1931; университет Брно, Чехословакия.

В 1917—1918 годах сыграл значительную роль в украинизации учебных заведений. 14 января 1918 года выступил на Всеукраинском церковном соборе с докладом "Возрождение украинской церкви", в которой выступал сторонником церковной самостоятельности Украины.

С 1918 года — профессор кафедры истории украинской культуры Киевского украинского университета. Был членом украинской партии социалистов-федералистов (левоцентристской ориентации).

В 1918 году — основатель и первый ректор Каменец-Подольского украинского университета (открыт 22 октября 1918 года).

Был сторонником Симона Петлюры и занимал руководящие посты в правительствах Украинской народной республики.

В 1919 году — министр просвещения Украины в правительствах Владимира Чеховского и Сергея Остапенко.

В 1920 году, после отъезда Украинской Директории (высшего органа власти страны) из Каменец-Подольска оставался в нём в качестве главноуполномоченного правительства После занятия Каменец-Подольска красной армией эмигрировал в Польшу.

С 1920 года жил в городе Тарнове, где основал издательство "Українська Автокефальна Церква", выпускавшее брошюры и небольшие по объёму книги, автором которых был сам Огиенко. Активно сотрудничал с униатской церковью.

9 октября 1940 года в Яблочинском Свято-Онуфриевском монастыре главой Польской Православной Церкви митрополитом Дионисием (Валединским) был пострижен в монашество с именем Иларион.

19 октября 1940 на Холмском Соборе был наречён во епископа Холмского и Подляшского.

Будучи архиереем, занимался украинизацией церковной жизни на Холмщине с помощью введения украинского языка в богослужение. Известен переводом на украинский язык полного текста Библии.

После начала Великой отечественной войны и создания Рейхскомиссариата Украина стал епископом Украинской Автокефальной Православной Церкви.

16 марта 1944 года возведён в сан митрополита.

В 1944 году в связи с наступлением советских войск эмигрировал в Словакию, затем в Швейцарию; жил в Лозанне. В 1947 году переехал в Канаду.

Умер в 1972 году в Канаде.

Автор многих научных трудов по украинскому литературоведению, истории церкви, культуры, каноническому праву. Написал более 50 трудов.

Что интересного в мире произошло 14 января

1900 - премьера оперы "Тоска" Дж. Пуччини.

2005 - космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.

2010 - Часы конца света переведены на одну минуту назад.

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