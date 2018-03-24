Переход на летнее время: в Украине переводят часы

В ночь с 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время.

В 3:00 по киевскому времени стрелки часов необходимо перевести на час вперед, напоминает "Обозреватель".

Отметим, что часы переводятся в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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Ранее не раз поднимался вопрос об отмене перехода на "летнее время". В частности, предполагалось, что после 2012 года переводить стрелки не придется.

Однако, в 2018 году, согласно постановлению Кабинета Министров, процедура пройдет без изменений.

Как известно, стрелки часов в Украине переводятся дважды в год: в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября (на зимнее время).

Ранее "Обозреватель" писал, как без стресса пережить переход на летнее время.