Перехід на літній час: в Україні переводять годинники

У ніч з 24 на 25 березня Україна переходить на літній час.

О 3:00 за київським часом стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед, нагадує "Обозреватель".

Відзначимо, що годинник переводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Trust.UA

Раніше не раз піднімалося питання про скасування переходу на "літній час". Зокрема, передбачалося, що після 2012 року переводити стрілки не доведеться.

Однак, у 2018 році, згідно з постановою Кабінету Міністрів, процедура пройде без змін.

Як відомо, стрілки годинника в Україні переводяться двічі на рік: в останню неділю березня і в останню неділю жовтня (на зимовий час).

Раніше "Обозреватель" писав, як без стресу пережити перехід на літній час.