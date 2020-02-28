Заплатят миллиарды из бюджета - последствия люстрации в Украине

В Украине люстрированные чиновники не просто вернутся на работу, а и получают компенсации. Деньги не маленькие – несколько миллиардов гривен, да еще и с государственного бюджета. Так постановили в Европейском суде по правам человека.

Кто из “попередников” может выйти на рабочее место и сколько заплатят за это украинцы – разбирался OBOZREVATEL.

Что принял ЕСПЧ

17 октября 2019 года ЕСПЧ принял решение о том, что закон о люстрации (“Об очищении власти”) нарушает права украинских чиновников. По мнению суда, закон применяется к очень широкому кругу лиц, которые не имели прямых отношений с тогдашней властью.

В результате чего было уволено множество людей лишь на том основании, что они занимали должности в течение более чем года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занимание должностей в Коммунистической партии до 1991 года.

По мнению суда, указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также на то, были ли они лично связаны с любой не демократической деятельностью в период правления бывшего президента.

Проще говоря – в ЕСПЧ посчитали, что большинство люстрированных лишились должностей незаконно. Эти люди могут не просто восстановиться на должности, но и получить компенсации от государства.

Получив серьезный “удар” по отечественной правовой базе, Украина подала апелляцию. Но в ЕСПЧ ее отклонили и решение вступило в силу уже с 25 февраля.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, необходимо создать комиссию для рассмотрения жалоб граждан, которые считают свою люстрацию незаконной. Такой законопроект Кабмин будет рассматривать совместно с народными депутатами.

"ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а лишь ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали", – отметил министр у себя в Facebook.

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Короткая справка о законе:

Закон “Об очищении власти” был принят 16 сентября 2014 года Верховной Радой после долгих обсуждений. Кто попал под люстрацию? Члены правительства, главы Нацбанка, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, СБУ, Службы внешней разведки и администрации президента, ГУД, генпрокурора и его заместителей. Также часть судей, сотрудников Генпрокуратуры, Высшего совета юстиции и других органов. Перечень более чем приличный.

Закон предполагал лицам, которые работали более 1 года в период с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года на данных госдолжностях, не занимать государственные должности 10 лет

Авторами законопроекта выступили сразу несколько народных депутатов – Егор Соболев, Юрий Деревянко, Леонид Емец, Олег Тягнибок и другие.

В целом несмотря на позитивный посыл (избавление от старых коррумпированных элит), закон критиковали как общественные организации, так и юристы. Ведь под “соусом” люстрации с должностей увольнялись многие профессионалы, которые годами работали на благо страны. В один момент их опыт стал никому не нужен и власть попросту избавилась от этих людей.

Кого могут вернуть и сколько им заплатят

Адвокат Ростислав Кравец поясняет OBOZREVATEL, что решение ЕСПЧ сильно ударит как по государственному бюджету, так и возможно по авторам люстрации. И суд действительно признал, что этот закон нарушает права человека. Уже есть более сотни исков, где каждый из экс-чиновников сможет получить компенсацию за потерянное рабочее время.

С учетом всех индексаций и надбавок, суммы получаются просто огромными. Речь идет примерно о миллионе гривен на человека, если брать чиновников высокого ранга. По мнению Кравца, суды будут исходить из срока давности исков. Если у пострадавшего с этим проблем нет, то государство будет вынуждено заплатить.

Форбс

В этой связи адвокат советует нынешней власти сделать два важных шага. Первый – обязать платить по искам не из госбюджета, а из карманов тех руководителей, которые и выполнили “неконституционный закон”. Или обязать “раскошелиться” тех, кто его и создавала. Прежде всего отдельных народных депутатов.

Второе – это принять закон об “иностранных агентах”. Закрепить в законодательстве те организации, которые работают на интересы других государств.

Иного мнения один из авторов законопроекта об очищении власти, народный депутат 8-го созыва Егор Соболев. Его комментарий был достаточно интересен. Он сравнил позицию ЕС к люстрированным украинским чиновникам с двух точук зрения.

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“Есть две правды. Первая – современной развитой Европы, которая прошла отрезанные головы королей и казни судей, которые судили несправедливо. В ЕС сейчас очень ориентированы на защиту прав человека, которые могут притесняться государством. Эту правду отстаивает ЕСПЧ, как, к примеру, и с Нелей Штепой, откровенной сепаратисткой.

Есть и вторая правда. Украина, которая была оккупирована советской Россией, насильственно была в составе СССР, затем попала в руки разных коррупционеров и только сейчас пробует утвердить у себя демократию. Страна учится творить правосудие и у нас изначально был конфликт между этими двумя правдами. Европейские коллеги нам еще тогда объясняли, что в законе должно быть указано – вина каждого будет индивидуально доказываться. А мы им отвечали – кто это будет делать?”, – рассказал OBOZREVATEL Соболев.

Экс-нардеп также подчеркнул, что независимо от решения ЕСПЧ, украинские суды часто принимают ангажированные решения.

При этом такой подход никак не решит ситуацию. В ЕС уже заявили о готовности принимать положительные иски по делам украинцев, которые пострадали от люстрации. Как написано выше – потенциально бюджет страны может потерять несколько миллиардов гривен.

Тут возникает логичный вопрос – почему за ошибки власти в 2014 году должны отвечать украинские налогоплательщики? Именно поэтому юристы и советуют нынешнему министру юстиции Денису Малюське позаботиться о наказании виновных и взыскании с них материальных издержек в пользу государства.

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