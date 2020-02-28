Заплатять мільярди з бюджету – наслідки люстрації в Україні

В Україні люстровані чиновники не просто повернуться на роботу, а й отримують компенсації. Гроші чималенькі – кілька мільярдів гривень, та ще й з державного бюджету. Так ухвалили в Європейському суді з прав людини.

Хто з "попередників" може вийти на робоче місце і скільки заплатять за це українці – з'ясовував OBOZREVATEL .

Що ухвалив ЄСПЛ

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ ухвалив рішення про те, що закон про люстрацію ("Про очищення влади") порушує права українських чиновників. На думку суду, закон застосовується до дуже широкого кола осіб, які не мали прямих відносин із тодішньою владою.

В результаті чого було звільнено безліч людей лише на тій підставі, що вони обіймали посади протягом більш ніж року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обіймання посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, зазначений закон не враховував особисту роль, яку відіграли заявники, а також на те, чи були вони особисто пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента.

Простіше кажучи – в ЄСПЛ вважають, що більшість люстрованих позбулися посад незаконно. Ці люди можуть не просто відновитися на посаді, а й отримати компенсації від держави.

Отримавши серйозний "удар" по вітчизняній правовій базі, Україна подала апеляцію. Але в ЄСПЛ її відхилили і рішення набуло чинності вже з 25 лютого.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, необхідно створити комісію для розгляду скарг громадян, які вважають свою люстрацію незаконною. Такий законопроєкт Кабмін розглядатиме спільно з народними депутатами.

"ЄСПЛ не визнавав неправомірною люстрацію взагалі, а лише її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили", – зазначив міністр у себе у Facebook.

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Коротка довідка про закон:

Закон "Про очищення влади" був ухвалений 16 вересня 2014 року Верховною Радою після довгих обговорень. Хто потрапив під люстрацію? Урядовці, глави Нацбанку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, СБУ, Служби зовнішньої розвідки та адміністрації президента, ДУС, генпрокурора і його заступників. Також частина суддів, працівників Генпрокуратури, Вищої ради юстиції та інших органів. Перелік більш ніж добрячий.

Закон передбачав особам, які працювали понад 1 рік у період із 25 лютого 2010-го по 22 лютого 2014 року на цих держпосадах, не обіймати державні посади 10 років

Авторами законопроєкту виступили відразу кілька народних депутатів – Єгор Соболєв, Юрій Дерев'янко, Леонід Ємець, Олег Тягнибок та інші.

Загалом незважаючи на позитивний посил (очищення від старих корумпованих еліт), закон критикували як громадські організації, так і юристи. Адже під "соусом" люстрації з посад звільнялися багато професіоналів, які роками працювали на благо країни. Їхній досвід миттєво став нікому не потрібен і влада просто позбулася цих людей.

Кого можуть повернути і скільки їм заплатять

Адвокат Ростислав Кравець пояснює OBOZREVATEL, що рішення ЄСПЛ сильно вдарить як по державному бюджету, так і можливо по авторах люстрації. І суд дійсно визнав, що цей закон порушує права людини. Вже є більше сотні позовів, де кожен з ексчиновників зможе отримати компенсацію за втрачений робочий час.

З урахуванням всіх індексацій і надбавок, суми виходять просто величезними. Йдеться приблизно про мільйон гривень на людину, якщо брати чиновників високого рангу. На думку Кравця, суди виходитимуть із терміну давності позовів. Якщо у потерпілого з цим проблем немає, то держава буде змушена заплатити.

Форбс

У зв'язку з цим адвокат радить нинішній владі зробити два важливі кроки. Перший – зобов'язати платити за позовами не з держбюджету, а з кишень тих керівників, які й виконали "неконституційний закон". Або зобов'язати "розщедритися" тих, хто його і створював. Перш за все окремих народних депутатів.

Друге – це ухвалити закон про "іноземних агентів". Закріпити в законодавстві ті організації, які працюють на інтереси інших держав.

Іншої думки один з авторів законопроєкту про очищення влади, народний депутат 8-го скликання Єгор Соболєв. Його коментар був досить цікавий. Він порівняв позицію ЄС щодо люстрованих українських чиновників з двох точок зору.

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"Є дві правди. Перша – сучасної розвиненої Європи, яка пройшла відрізані голови королів і страти суддів, які судили несправедливо. В ЄС зараз дуже орієнтовані на захист прав людини, які можуть утискатимуться державою. Цю правду обстоює ЄСПЛ, як, наприклад, і з Нелею Штепою, відвертою сепаратисткою.

Є і друга правда. Україна, яка була окупована радянською Росією, насильно була у складі СРСР, потім потрапила до рук різних корупціонерів і тільки зараз пробує затвердити у себе демократію. Країна вчиться творити правосуддя, і у нас спочатку був конфлікт між цими двома правдами. Європейські колеги нам ще тоді пояснювали, що в законі має бути зазначено – вина кожного буде індивідуально доводитися. А ми їм відповідали – хто це робитиме?", – розповів OBOZREVATEL Соболєв.

Екснардеп також наголосив, що незалежно від рішення ЄСПЛ, українські суди часто ухвалюють ангажовані рішення.

При цьому такий підхід ніяк не вирішить ситуацію. В ЄС уже заявили про готовність приймати позитивні позови у справах українців, які постраждали від люстрації. Як написано вище – потенційно бюджет країни може втратити кілька мільярдів гривень.

Тут виникає логічне запитання – чому за помилки влади у 2014 році повинні відповідати українські платники податків? Саме тому юристи і радять нинішньому міністру юстиції Денису Малюсьці подбати про покарання винних і стягнення з них матеріальних витрат на користь держави.

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