Без сериалов, но с украинским языком: что важно знать о медиазаконе от "Слуги народа"

Под Новый год в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа, который задолго до этого оброс мифами и скандалами, мол, закроют всех -- от неугодных телеканалов до блогеров в соцсетях.

Его авторами являются 11 "слуг народа" – Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая и другие. Все они уверяют критиков, что ничего плохого новый закон не принесет, и есть время, чтобы сгладить острые углы до голосования в парламенте.

OBOZREVATEL тем временем изучил проект закона на предмет "зрад" и "перемог".

Будут ли закрывать онлайн-сайты?

Никаких ограничений при регистрации онлайн-медиа законопроектом не предусмотрено. Однако можно штрафовать на общих основаниях за "разжигание ненависти" или контент, который может угрожать независимости и госбезопасности. Категорически запрещено блокировать сайты без решения суда.

Фактически в истории Украины впервые появилось некоторое регулирование онлайн СМИ, поскольку старый закон вообще не упоминал СМИ в интернете.

Какие сайты будут называть онлайн-медиа?

Критерии, которые помогают определить, что такое онлайн-медиа, выписаны достаточно размыто. В отчете Института массовой информации говорят, что так "под действие закона могут попасть также OLX, Auto.ria и Prom.ua – то есть усложнить жизнь физическим лицам-предпринимателям".

Смогут ли депутаты и политики называть себя журналистами?

Закон четко прописывает, кто такие журналисты, а кто телеведущие. Теперь депутаты, политики, бывшие представители власти не смогут называть себя журналистами, что может предупредить политические манипуляции или подобные конфликты в стиле "кто больше журналист".

Кто будет проверять нарушения?

Законопроект "Слуг народа" не прописывает ответственность за нарушение законодательства. В частности, проведение проверок Нацсоветом зачислены в один из видов ответственности. Процедуры контроля со стороны Нацсовета остаются на основании действующего законодательства о телевидении и радиовещании, в результате чего формальности и процедуры, касающиеся телевидения, механически переносятся на печатные СМИ и онлайн-медиа. Что является чрезмерным и затрудняет работу как регулятора, так и соответствующих медиа.

Останется ли украинский язык и квоты на него?

Квоты на украинский язык и национальный продукт сохраняются – законопроект полностью отображает отсылку на закон о защите украинского языка. Также действие нового закона о медиа будет касаться не только телевиденья, но и цифровых платформ.

Будут ли показывать русские программы и сериалы о русских военных и полицейских?

Закон учитывает особенности военного вторжения. Нельзя популяризировать страну-агрессора, нельзя прославлять её руководителей, а также каким-либо образом оправдывать военное вторжение на территорию Крыма и Донбасса. Также запрещено показывать программы, в которых задействованы лица, которые пребывают в списке угрожающих национальной безопасности. Его в свою очередь должна утверждать Нацрада по вопросам радио и телевещания.

Могут ли русские быть собственниками украинских медиа?

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора. Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых владельцами существенного участия, контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц России.

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Будут ли лицензировать блогеров в Youtube?

Лицензированию по законопроекту подлежит исключительно деятельность с использованием ограниченного радиочастотного ресурса. Следовательно, утверждение о том, что вся пресса и блогеры подлежат лицензированию, не соответствует действительности.

Будут ли олигархи влиять на новости?

Законопроект вообще не прописывает обязанности журналиста, как сбалансировать новости и как отделять факты от комментариев. То есть все останется, как есть, а может стать еще хуже: медиахолдинги олигархов и в дальнейшем будут упражняться в манипулировании общественным мнением, восхвалении владельцев и "мочении" их оппонентов.

Что такое "язык ненависти" и "пропаганда"?

Авторы не дают определения, что именно можно называть "пропагандой", а также каковы критерии "языка ненависти". Если текст оставят без изменений – каждый телеканал, каждое онлайн-медиа будет по-своему трактовать понимание "языка ненависти" и "пропаганды". И о регулировании или штрафах не может быть и речи.

Будут ли облагать Netflix и Hulu?

Предполагается обязательная регистрация субъектов в сфере медиа, в том числе и нерезидентов Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Netflix РБК

О налогах говорили в ноябре, однако в последнем варианте законопроекта о налогообложении Netflix и Hulu нет ничего, но ничто не мешает вернуться к этому вопросу позже.

Народный депутат от "Слуги" Евгения Кравчук объяснила OBOZREVATEL, что обложение налогами стримминговых ресурсов будет прописано в другом законе – об изменениях в налоговый кодекс.

"Как именно будут их облагать – решат в новом году на комитете Даниила Гетьманцева (налоговой политики) – дискуссии с участием общественности начнутся в январе", – сказала Кравчук.

В целом, по словам нардепа, это "рамочный законопроект, который фактически кодифицирует и осовременит все украинское медийное законодательство, которое "застряло" в лучшем случае в 2000-годах".

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