Главная Новости
2 января • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Право

Без сериалов, но с украинским языком: что важно знать о медиазаконе от "Слуги народа"

682
Читать материал на украинском

Под Новый год в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о медиа, который задолго до этого оброс мифами и скандалами, мол, закроют всех -- от неугодных телеканалов до блогеров в соцсетях.

Его авторами являются 11 "слуг народа" – Александр Ткаченко, Никита Потураев, Евгения Кравчук, Елизавета Богуцкая и другие. Все они уверяют критиков, что ничего плохого новый закон не принесет, и есть время, чтобы сгладить острые углы до голосования в парламенте.

OBOZREVATEL тем временем изучил проект закона на предмет "зрад" и "перемог".

Будут ли закрывать онлайн-сайты?

Никаких ограничений при регистрации онлайн-медиа законопроектом не предусмотрено. Однако можно штрафовать на общих основаниях за "разжигание ненависти" или контент, который может угрожать независимости и госбезопасности. Категорически запрещено блокировать сайты без решения суда.

Фактически в истории Украины впервые появилось некоторое регулирование онлайн СМИ, поскольку старый закон вообще не упоминал СМИ в интернете.

Какие сайты будут называть онлайн-медиа?

Критерии, которые помогают определить, что такое онлайн-медиа, выписаны достаточно размыто. В отчете Института массовой информации говорят, что так "под действие закона могут попасть также OLX, Auto.ria и Prom.ua – то есть усложнить жизнь физическим лицам-предпринимателям".

Новости
Вызывали проституток, насиловали и "отличились" в США: самые громкие скандалы команды Зе

Смогут ли депутаты и политики называть себя журналистами?

Закон четко прописывает, кто такие журналисты, а кто телеведущие. Теперь депутаты, политики, бывшие представители власти не смогут называть себя журналистами, что может предупредить политические манипуляции или подобные конфликты в стиле "кто больше журналист".

Без сериалов, но с украинским языком: что важно знать о медиазаконе от "Слуги народа"

Кто будет проверять нарушения?

Законопроект "Слуг народа" не прописывает ответственность за нарушение законодательства. В частности, проведение проверок Нацсоветом зачислены в один из видов ответственности. Процедуры контроля со стороны Нацсовета остаются на основании действующего законодательства о телевидении и радиовещании, в результате чего формальности и процедуры, касающиеся телевидения, механически переносятся на печатные СМИ и онлайн-медиа. Что является чрезмерным и затрудняет работу как регулятора, так и соответствующих медиа.

Останется ли украинский язык и квоты на него?

Квоты на украинский язык и национальный продукт сохраняются – законопроект полностью отображает отсылку на закон о защите украинского языка. Также действие нового закона о медиа будет касаться не только телевиденья, но и цифровых платформ.

Будут ли показывать русские программы и сериалы о русских военных и полицейских?

Закон учитывает особенности военного вторжения. Нельзя популяризировать страну-агрессора, нельзя прославлять её руководителей, а также каким-либо образом оправдывать военное вторжение на территорию Крыма и Донбасса. Также запрещено показывать программы, в которых задействованы лица, которые пребывают в списке угрожающих национальной безопасности. Его в свою очередь должна утверждать Нацрада по вопросам радио и телевещания.

Новости
А от смерти четыре шага: Михаил Бродский обратился к властям с мощным заявлением

Могут ли русские быть собственниками украинских медиа?

Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора. Также субъектами медиа не могут быть юридические лица, в которых владельцами существенного участия, контроллерами или бенефициарами являются граждане или юридические лица государства-агрессора; юридические лица, получающие финансирование от граждан или юрлиц России.

Смотрите видео по теме:

Будут ли лицензировать блогеров в Youtube?

Лицензированию по законопроекту подлежит исключительно деятельность с использованием ограниченного радиочастотного ресурса. Следовательно, утверждение о том, что вся пресса и блогеры подлежат лицензированию, не соответствует действительности.

Будут ли олигархи влиять на новости?

Законопроект вообще не прописывает обязанности журналиста, как сбалансировать новости и как отделять факты от комментариев. То есть все останется, как есть, а может стать еще хуже: медиахолдинги олигархов и в дальнейшем будут упражняться в манипулировании общественным мнением, восхвалении владельцев и "мочении" их оппонентов.

Что такое "язык ненависти" и "пропаганда"?

Авторы не дают определения, что именно можно называть "пропагандой", а также каковы критерии "языка ненависти". Если текст оставят без изменений – каждый телеканал, каждое онлайн-медиа будет по-своему трактовать понимание "языка ненависти" и "пропаганды". И о регулировании или штрафах не может быть и речи.

Новости
"Права за сало?" Сеть разозлило хамское паркование "Юзика". Появились фото

Будут ли облагать Netflix и Hulu?

Предполагается обязательная регистрация субъектов в сфере медиа, в том числе и нерезидентов Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Netflix

Netflix

РБК

О налогах говорили в ноябре, однако в последнем варианте законопроекта о налогообложении Netflix и Hulu нет ничего, но ничто не мешает вернуться к этому вопросу позже.

Народный депутат от "Слуги" Евгения Кравчук объяснила OBOZREVATEL, что обложение налогами стримминговых ресурсов будет прописано в другом законе – об изменениях в налоговый кодекс.

"Как именно будут их облагать – решат в новом году на комитете Даниила Гетьманцева (налоговой политики) – дискуссии с участием общественности начнутся в январе", – сказала Кравчук.

В целом, по словам нардепа, это "рамочный законопроект, который фактически кодифицирует и осовременит все украинское медийное законодательство, которое "застряло" в лучшем случае в 2000-годах".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Данилюк-Ермолаева Марина Данилюк-Ермолаева
Тема
Эксклюзив
Персоны
Евгения Кравчук Никита Потураев
Место
Украина
Тег
СМИ
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
7
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраинском языке, любой фильм будет комедией.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости права

Топ-публикации

Топ-блоги