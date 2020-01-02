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2 січня • оновлено в 19:34
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Без серіалів, але з українською мовою: що важливо знати про медіазакон від "Слуги народу"

2.3т
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Під Новий рік у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про медіа, який задовго до цього обріс міфами і скандалами, мовляв, закриють всіх від небажаних телеканалів до блогерів у соцмережах.

Його авторами є 11 "слуг народу" – Олександр Ткаченко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Єлизавета Богуцька та інші. Всі вони запевняють критиків, що жодних негативних наслідків новий закон не матиме, і є час, щоб згладити гострі кути до голосування у парламенті.

OBOZREVATEL тим часом вивчив проєкт закону щодо "зрад" і "перемог".

Чи закриватимуть онлайн-сайти?

Жодних обмежень при реєстрації онлайн-медіа законопроєктом не передбачено. Однак можна штрафувати на загальних підставах за "розпалювання ненависті" або контент, який може загрожувати незалежності і держбезпеці. Категорично заборонено блокувати сайти без рішення суду.

Фактично в історії України вперше з'явилося певне регулювання онлайн ЗМІ, оскільки старий закон взагалі не згадував ЗМІ в інтернеті.

Які сайти називатимуть онлайн-медіа?

Критерії, які допомагають визначити, що таке онлайн-медіа, виписані досить розмито. У звіті Інституту масової інформації кажуть, що так "під дію закону можуть потрапити також OLX, Auto.ria і Prom.ua – тобто ускладнити життя фізичним особам-підприємцям".

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Чи зможуть депутати і політики називати себе журналістами?

Закон чітко прописує, хто такі журналісти, а хто телеведучі. Тепер депутати, політики, колишні представники влади не зможуть називати себе журналістами, що може запобігти політичним маніпуляціям або подібним конфліктам у стилі "хто більше журналіст".

Без серіалів, але з українською мовою: що важливо знати про медіазакон від "Слуги народу"

Хто буде перевіряти порушення?

Законопроєкт "Слуг народу" не прописує відповідальність за порушення законодавства. Зокрема проведення перевірок Нацрадою зараховані в один із видів відповідальності. Процедури контролю з боку Нацради залишаються на підставі чинного законодавства про телебачення і радіомовлення, у результаті чого формальності і процедури, що стосуються телебачення, механічно переносяться на друкарські ЗМІ та онлайн-медіа. Що є надмірним і ускладнює роботу як регулятора, так і відповідних медіа.

Чи залишиться українська мова та квоти на неї?

Квоти на українську мову і національний продукт зберігаються – законопроєкт повністю відображає посилання на закон про захист української мови. Також дія нового закону про медіа стосуватиметься не тільки телебачення, але і цифрових платформ.

Чи показуватимуть російські програми та серіали про російських військових і поліцейських?

Закон враховує особливості військового вторгнення. Не можна популяризувати країну-агресора, не можна прославляти її керівників, а також якимось чином виправдовувати військове вторгнення на територію Криму і Донбасу. Також заборонено показувати програми, в яких задіяні особи, що перебувають у списку тих, хто загрожує національній безпеці. Зі свого боку його має затверджувати Нацрада з питань радіо і телемовлення.

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Чи можуть росіяни бути власниками українських медіа?

Суб'єктом у сфері медіа в Україні не може бути фізична особа, яка є громадянином держави-агресора. Також суб'єктами медіа не можуть бути юридичні особи, в яких власниками істотної участі, контролерами або бенефіціарами є громадяни або юридичні особи держави-агресора; юридичні особи, які отримують фінансування від громадян або юросіб Росії.

Дивіться відео за темою:

Чи будуть ліцензувати блогерів у Youtube?

Ліцензуванню за законопроєктом підлягає виключно діяльність із використанням обмеженого радіочастотного ресурсу. Отже, твердження про те, що вся преса і блогери підлягають ліцензуванню, не відповідає дійсності.

Чи впливатимуть олігархи на новини?

Законопроєкт взагалі не прописує обов'язки журналіста, як збалансувати новини і як відокремлювати факти від коментарів. Тобто все залишиться, як є, а може стати ще гірше: медіахолдинги олігархів і надалі вправлятимуться у маніпулюванні громадською думкою, вихвалянні власників і "знищенні" їхніх опонентів.

Що таке "мова ненависті" і "пропаганда"?

Автори не дають визначення, що саме можна називати "пропагандою", а також які критерії "мови ненависті". Якщо текст залишать без змін – кожен телеканал, кожне онлайн-медіа по-своєму трактуватиме розуміння "мови ненависті" і "пропаганди". І про регулювання або штрафи не може бути й мови.

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Чи оподатковуватимуть Netflix і Hulu?

Передбачається обов'язкова реєстрація суб'єктів у сфері медіа, зокрема і нерезидентів України, які надають користувачам на території України доступ до своїх медіа-сервісів на умовах, які передбачають оплату доступу або користування такими медіа-сервісами.

Netflix

Netflix

РБК

Про податки говорили у листопаді, проте в останньому варіанті законопроєкту про оподаткування Netflix і Hulu немає нічого, але ніщо не заважає повернутися до цього питання пізніше.

Народна депутатка від "Слуги" Євгенія Кравчук пояснила OBOZREVATEL, що оподаткування стрімінгових ресурсів буде прописане в іншому законі – про зміни до податкового кодексу.

"Як саме оподатковуватимуть – вирішать у новому році на комітеті Данила Гетманцева (податкової політики) – дискусії за участю громадськості розпочнуться у січні", – сказала Кравчук.

Загалом, за словами нардепа, це "рамковий законопроєкт, який фактично кодифікує і осучаснить все українське медійне законодавство, що "застрягло" у кращому разі у 2000-роках".

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Автор
Марина Данилюк-Єрмолаєва Марина Данилюк-Єрмолаєва
Тема
Ексклюзив
Особи
Євгенія Кравчук Микита Потураєв
Місце
Україна
Тег
ЗМІ
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, почему разговаривать на рууском языке на Украине можно, а петь по-русски нельзя? вы ипануты, или где?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На усраинском языке, любой фильм будет комедией.
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