"Все причастны к контрабанде?" Украинских нардепов заподозрили в сговоре

За внесение в повестку дня законопроекта об усилении криминальной ответственности за контрабанду в Верховной Раде Украины проголосовали лишь 135 народных депутатов.

Это наталкивает на мысли о том, что все остальные парламентарии могут быть причастны к такого рода преступлениям, написал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

"А теперь у меня вопрос к знатокам парламентских кулуаров: Кабмин Гройсмана подал законопроект об усилении криминальной ответственности за контрабанду, но лишь 135 депутатов проголосовали за включение его в повестку дня. Неужели у нас так много депутатов причастны к контрабанде?" — с сарказмом отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточат наказание за контрабанду леса. Это предусмотрено законом №5495, за который во втором чтении 3 июля проголосовали 234 нардепа.