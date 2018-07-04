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"Все причастны к контрабанде?" Украинских нардепов заподозрили в сговоре

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За внесение в повестку дня законопроекта об усилении криминальной ответственности за контрабанду в Верховной Раде Украины проголосовали лишь 135 народных депутатов.

Это наталкивает на мысли о том, что все остальные парламентарии могут быть причастны к такого рода преступлениям, написал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

"А теперь у меня вопрос к знатокам парламентских кулуаров: Кабмин Гройсмана подал законопроект об усилении криминальной ответственности за контрабанду, но лишь 135 депутатов проголосовали за включение его в повестку дня. Неужели у нас так много депутатов причастны к контрабанде?" — с сарказмом отметил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ужесточат наказание за контрабанду леса. Это предусмотрено законом №5495, за который во втором чтении 3 июля проголосовали 234 нардепа.

Читайте все новости по теме "Контрабанда в Украине" на Обозревателе.

Тема
Контрабанда в Украине
Персоны
Владимир ФесенкоВладимир Гройсман
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныКабинет министров Украины
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