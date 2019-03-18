В Украине могут ввести интернет-цензуру: в чем дело

В Верховной Раде предложили ввести уголовную ответственность за умышленное или случайное распространение недостоверной информации в СМИ и интернете.

Соответствующий законопроект №10139 12 марта внес народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин.

"Устанавливается уголовная ответственность за распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации, сети интернет. При этом в качестве основания для освобождения от криминальной ответственности предусмотрено опровержение нарушителем сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица", – сказано в объяснительной записке к законопроекту.

Интернет-цензура 112 Украина

Проект также предлагает ввести судебный запрет на распространение в сети информации, которая нарушает личное неимущественное право человека.

В случае, если сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, распространены в сети интернет, обязательным условием для освобождения от ответственности также является удаление таких сведений лицом, которое его распространило.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафов, общественных и исправительных работ.

При этом, самая строгая санкция ожидает тех, кто умышленно распространяет заведомо неправдивые сведения, которые порочат честь и достоинство, если они объединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершенные во время избирательного процесса относительно кандидатов в депутаты, членов партий – субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины.

Изменения согласно законопроекту могут внести также и в Гражданский процессуальный кодекс, в Законы "О выборах президента Украины", "О телевидении и радиовещании", "О национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О печатных средствах массовой информации" и "О телекоммуникациях".

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Своим мнением касательно законопроекта поделился в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Свобода слова – это масса рисков, но попытка государства контролировать, что есть правда – означает конец свободы вообще. Означает попытки чиновников решать свои личные вопросы путем атаки на источники распространения информации", – написал он.

Кроме того, на фоне подписания в России президентом Владимиром Путиным законов о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете, Бутусов призвал отказаться от подобных методов в Украине.

"Государство должно защищаться от фейков путем повышения эффективности коммуникаций, создания доверия и репутационных историй руководителей, анализом и формированием понятной повестки дня для общества, быстрой и компетентной реакцией на фейки", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в парламенте уже пытались ввести цензуру в интернете. В июне 2018 года депутаты внесли "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", который не был поддержан Верховной Радой.

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