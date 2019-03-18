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В Украине могут ввести интернет-цензуру: в чем дело

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В Верховной Раде предложили ввести уголовную ответственность за умышленное или случайное распространение недостоверной информации в СМИ и интернете.

Соответствующий законопроект №10139 12 марта внес народный депутат от "Народного фронта" Игорь Лапин.

"Устанавливается уголовная ответственность за распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации, сети интернет. При этом в качестве основания для освобождения от криминальной ответственности предусмотрено опровержение нарушителем сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица", – сказано в объяснительной записке к законопроекту.

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Интернет-цензура

Интернет-цензура

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Проект также предлагает ввести судебный запрет на распространение в сети информации, которая нарушает личное неимущественное право человека.

В случае, если сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, распространены в сети интернет, обязательным условием для освобождения от ответственности также является удаление таких сведений лицом, которое его распространило.

Законопроект предусматривает наказание в виде штрафов, общественных и исправительных работ.

При этом, самая строгая санкция ожидает тех, кто умышленно распространяет заведомо неправдивые сведения, которые порочат честь и достоинство, если они объединены с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления или совершенные во время избирательного процесса относительно кандидатов в депутаты, членов партий – субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины.

Изменения согласно законопроекту могут внести также и в Гражданский процессуальный кодекс, в Законы "О выборах президента Украины", "О телевидении и радиовещании", "О национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", "О печатных средствах массовой информации" и "О телекоммуникациях".

Уголовная ответственность

Уголовная ответственность

Hyser

Своим мнением касательно законопроекта поделился в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Свобода слова это масса рисков, но попытка государства контролировать, что есть правда означает конец свободы вообще. Означает попытки чиновников решать свои личные вопросы путем атаки на источники распространения информации", – написал он.

Кроме того, на фоне подписания в России президентом Владимиром Путиным законов о блокировке фейковых новостей и наказании за оскорбление власти в интернете, Бутусов призвал отказаться от подобных методов в Украине.

"Государство должно защищаться от фейков путем повышения эффективности коммуникаций, создания доверия и репутационных историй руководителей, анализом и формированием понятной повестки дня для общества, быстрой и компетентной реакцией на фейки", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в парламенте уже пытались ввести цензуру в интернете. В июне 2018 года депутаты внесли "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере", который не был поддержан Верховной Радой.

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Место
Украина
Теги
интернетВерховная Рада Украинызаконопроект
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