В Україні можуть ввести інтернет-цензуру: в чому справа

У Верховній Раді запропонували ввести кримінальну відповідальність за умисне або випадкове поширення недостовірної інформації в ЗМІ та інтернеті.
Відповідний законопроект №10139 12 березня вніс народний депутат від "Народного фронту" Ігор Лапін.
"Встановлюється кримінальна відповідальність за поширення недостовірних відомостей у засобах масової інформації, мережі інтернет. При цьому як підставу для звільнення від кримінальної відповідальності передбачено спростування порушником відомостей, які ганьблять честь і гідність іншої особи", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.
Інтернет-цензура
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Проект також пропонує ввести судову заборону на поширення в мережі інформації, яка порушує особисте немайнове право людини.
У разі, якщо відомості, що ганьблять честь і гідність іншої особи, поширені в мережі інтернет, обов'язковою умовою для звільнення від відповідальності також є видалення таких відомостей особою, яка його поширила.
Законопроект передбачає покарання у вигляді штрафів, громадських та виправних робіт.
При цьому, найсуворіша санкція очікує тих, хто навмисне поширює завідомо неправдиві відомості, що ганьблять честь і гідність, якщо вони поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину або вчинені під час виборчого процесу щодо кандидатів у депутати, членів партій – суб'єктів виборчого процесу, кандидатів на пост президента України.
Зміни згідно із законопроектом можуть внести також і в Цивільний процесуальний кодекс, в Закони "Про вибори президента України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації" та "Про телекомунікації".
Кримінальна відповідальність
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Своєю думкою щодо законопроекту поділився в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Свобода слова – це маса ризиків, але спроба держави контролювати, що є правда – означає кінець свободи взагалі. Означає спроби чиновників вирішувати свої особисті питання шляхом атаки на джерела поширення інформації", – написав він.
Крім того, на тлі підписання в Росії президентом Володимиром Путіним законів про блокування фейкових новин і покарання за образу влади в інтернеті, Бутусов закликав відмовитися від подібних методів в Україні.
"Держава повинна захищатися від фейків шляхом підвищення ефективності комунікацій, створення довіри і репутаційних історій керівників, аналізом і формуванням зрозумілого порядку денного для суспільства, швидкої та компетентної реакції на фейки", – підсумував журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в парламенті вже намагалися ввести цензуру в інтернеті. У червні 2018 року депутати внесли "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який не був підтриманий Верховною Радою.
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