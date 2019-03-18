В Україні можуть ввести інтернет-цензуру: в чому справа

У Верховній Раді запропонували ввести кримінальну відповідальність за умисне або випадкове поширення недостовірної інформації в ЗМІ та інтернеті.

Відповідний законопроект №10139 12 березня вніс народний депутат від "Народного фронту" Ігор Лапін.

"Встановлюється кримінальна відповідальність за поширення недостовірних відомостей у засобах масової інформації, мережі інтернет. При цьому як підставу для звільнення від кримінальної відповідальності передбачено спростування порушником відомостей, які ганьблять честь і гідність іншої особи", – йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Інтернет-цензура 112 Україна

Проект також пропонує ввести судову заборону на поширення в мережі інформації, яка порушує особисте немайнове право людини.

У разі, якщо відомості, що ганьблять честь і гідність іншої особи, поширені в мережі інтернет, обов'язковою умовою для звільнення від відповідальності також є видалення таких відомостей особою, яка його поширила.

Законопроект передбачає покарання у вигляді штрафів, громадських та виправних робіт.

При цьому, найсуворіша санкція очікує тих, хто навмисне поширює завідомо неправдиві відомості, що ганьблять честь і гідність, якщо вони поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину або вчинені під час виборчого процесу щодо кандидатів у депутати, членів партій – суб'єктів виборчого процесу, кандидатів на пост президента України.

Зміни згідно із законопроектом можуть внести також і в Цивільний процесуальний кодекс, в Закони "Про вибори президента України", "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації" та "Про телекомунікації".

Кримінальна відповідальність Hyser

Своєю думкою щодо законопроекту поділився в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Свобода слова – це маса ризиків, але спроба держави контролювати, що є правда – означає кінець свободи взагалі. Означає спроби чиновників вирішувати свої особисті питання шляхом атаки на джерела поширення інформації", – написав він.

Крім того, на тлі підписання в Росії президентом Володимиром Путіним законів про блокування фейкових новин і покарання за образу влади в інтернеті, Бутусов закликав відмовитися від подібних методів в Україні.

"Держава повинна захищатися від фейків шляхом підвищення ефективності комунікацій, створення довіри і репутаційних історій керівників, аналізом і формуванням зрозумілого порядку денного для суспільства, швидкої та компетентної реакції на фейки", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в парламенті вже намагалися ввести цензуру в інтернеті. У червні 2018 року депутати внесли "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері", який не був підтриманий Верховною Радою.

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