Убийство или необходимая оборона: суд в Украине вынес прецедентное решение

Верховный суд Украины постановил закрыть уголовное производство в отношении украинца, осужденного за умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Суд пришел к выводу, что состава преступления в деле № 342/538/14-к (производство № 51-646 км 18) нет, а пределы необходимой обороны осужденный не превышал. Таким образом, ВСУ постановил, что в вопросах правил необходимой обороны в случае проникновение в жильё или при нападении вооруженного нападающего или группы людей - нет "границ пределов самообороны и человек в праве использовать любые методы зашиты.

Верховный суд поставил точку в продолжительном разбирательстве pixabay.com

В 2017 году суд первой инстанции приговорил фигуранта дела к лишению воли на 2 года по ст. 118 УК Украины - умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Также суд постановил взыскать с него 4 800 грн в счет компенсации материального ущерба, 60 000 грн - морального ущерба и 450 грн издержек на правовую помощь.

В частности, его признали виновным в том, что он в 2014 году, защищаясь от незаконно проникнувших в его дом неизвестных, убил кухонным ножом одну из них. В 2017 году апелляционный суд это решение суда первой инстанции оставил в силе.

А с кассационными жалобами в суд обратились обе стороны процесса. Защита осужденного настаивала на том, что он действовал в необходимых пределах и просила отменить приговор и закрыть уголовное производство. А сторона обвинения, в свою очередь, просила назначить новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, переквалифицировав обвинение с умышленного убийства при превышении необходимых пределов обороны на умышленное.

Верховный суд, в свою очередь, отметил, что в соответствии со ст. 27 Конституции Украины каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда (ст. 30 Конституции Украины).

Более того, относительно квалификации деяния осужденного суд отметил, что в отличие от умышленного убийства, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 115 УК, обязательным признаком субъективной стороны преступления, предусмотренного статьей 118 УК, является мотив деяния - защита виновным лицом охраняемых законом прав и интересов от общественно опасного посягательства. При этом ответственность наступает только в случае превышения лицом, которое защищается, пределов необходимой обороны.

Согласно части первой статьи 36 УК необходимой обороной признаются действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав и интересов лица, которое защищается, путем причинения посягающему вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны. Превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности посягательства или обстановке защиты (часть третья статьи 36 УК).

При этом, закон предусматривает исключения из общего правила о том, что при необходимой обороне лицо, которое защищается, должно соблюдать определенные пределы, нанося вред посягающему. Этими исключениями являются нападение вооруженного лица, нападение группы лиц или противоправное насильственное вторжение в жилище или иное помещение. В таких случаях вред, причиненный посягающему лицу, не ограничен никакими пределами, вплоть до лишения жизни.

А в конкретном деле осужденный нанес потерпевшей удар ножом, защищаясь от незаконного проникновения в его жилище и нападения на него. Таким образом, согласно ч. 5 ст. 36 УК такие действия не влекут за собой уголовную ответственность, поэтому выводы судов предыдущих инстанций относительно превышения осужденным пределов необходимой обороны безосновательны.

В связи с этим Верховный суд принял решение отменить постановления судов предыдущих инстанций, а уголовное производство в отношении фигуранта закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Адвокат Владислав Пристула объяснил, что таким образом, украинцы имеют право на самозащиту. "А в случае "наезда" полиции и возбуждения уголовного дела по "превышению" тыкайте им решение Верховного суда - они обязаны его исполнять как прецедентное решение согласно закона", - отметил он.

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