В последнее время общество много говорит про алименты. В 2017 году приняли два новых закона и грозятся принять еще. Но в чем проблема и решается ли она? Первым делом нужно разделить ее на две части: как справедливо определить размер алиментов и как добиться своевременной выплаты установленной суммы.

Обязать человека платить алименты можно только двумя путями – либо по договору, либо по решению суда. Если ни того, ни другого нет – человек ничего не должен. Именно в договоре или решении суда устанавливается сумма алиментов. В первом случае – добровольно, во втором – судом.

Самая большая проблема алиментов – это не взыскание долгов. Это установление справедливого размера. Законом предусмотрен минимум – 50% от прожиточного минимума на ребенка. Сумма почти символическая – 746 грн (если ребенку меньше 6 лет) или 930 грн (если ребенок старше). Взрослые люди понимают, что реальные затраты на ребенка гораздо большие. И судьи это зачастую понимают, но поделать ничего не могут. Ведь размер алиментов должен быть соизмерим с доходами плательщика алиментов, а с этим почти всегда проблемы. Многие люди работают неофициально или основную часть зарплаты получают "в конверте". Как подтвердить в суде, что в ответчика на самом деле доход не 3 200 грн, как в справке с места работы, а 20 тыс. грн, просто остальные 17 тыс. он каждый месяц получает в конверте? Это почти нереально.

Та же проблема с людьми, которые работают за границей или все деньги получают в наличке. Все могут знать, что человек богат, что у него бизнес, автомобили и недвижимость. Но в тоже время в материалах судебного дела: письмо от налоговой, что человек нигде не работает, дохода не получает и выписка с реестра недвижимости, что на него ничего не зарегистрировано. Как суду в такой ситуации взыскать с него хотя бы 3 тыс. грн? Остается надеяться только на то, что этот человек много летает за границу, а это ведь косвенно подтверждает его доходы.

Для борьбы с этой проблемой приняли закон, который позволяет суду при определении размера алиментов брать во внимание не только доходы человека, но и его затраты. Как показывает практика, это не сильно помогает. Возьмем, к примеру, один рабочий день судов в Украине – 21 марта 2018 года. Это среда. В этот день, согласно данным реестра судебных решений, по всей стране было примерно 100 решений о денежном определении суммы алиментов. Со всех этих решений только одно (!) – на сумму больше 3 тыс. грн. Больше половины решений – сумма 1 тыс. грн и меньше. Конечно, информацию за один день нельзя считать официальной статистикой, но все адвокаты знают – это и есть современные реалии.

Гораздо эффективнее бороться со второй проблемой – проблемой взыскания долгов по алиментам. Минюст пролоббировал закон о санкциях за неуплату алиментов (запрет на вождение, на выезд за границу, принудительные работы). Закон действует уже 2,5 месяца и Министерство хвастается существенным погашением долгов по алиментам.

Но ведь этим долгам не откуда взяться, если сумма алиментов не определена. В понимании закона "неплательщик алиментов" — это не тот, кто платит меньше, чем может, а тот, кто платит меньше, чем должен по решению суда/договору. Вот мы и возвращаемся к самой важной проблеме – определение справедливого размера алиментов.

Парадокс вот еще в чем. Люди с высоким уровнем культуры вопросы по обеспечению детей обычно решают мирно, без суда. И они бы рады закрепить свои договоренности письменно, но это слишком дорогое удовольствие. За такой договор нужно заплатить государству пошлину в размере 1% от суммы. Простая арифметика. Допустим, что ребенку 6 лет, а родители договорились на 10 тыс. грн в месяц. Значит, это 120 тыс. грн в год. До совершеннолетия (ведь впереди еще 12 лет) это 1 440 000 грн. А значит 1% - 14 400 грн. Итого: хочешь договор по алиментам на 10 тыс. грн в месяц – заплати государству 14,4 тыс. грн. Больше сумма – больше пошлина. Ну и еще услуги нотариуса, естественно.

Заставить человека заплатить алименты по решению суда – задача, с которой мы справляемся все более успешно с помощью нового законодательства. Другое дело – определить надлежащий размер алиментов. Эта проблема существует из-за теневой экономики, где много "черного нала", и низкого уровня правовой культуры. Но хорошие адвокаты в каждом индивидуальном случае попробуют выжать максимум.