Должникам по алиментам в Украине станет еще хуже: что изменится

Правительство Украины намерено еще больше ужесточить ответственность для родителей, которые уклоняются от уплаты алиментов. Пакет законодательных инициатив уже зарегистрирован в парламенте.

"Обозреватель" рассказывает, какие именно ограничения ждут недобросовестных родителей.

Первые шаги оказались эффективными

19 апреля в Верховной Раде было зарегистрировано сразу три законопроекта, направленных на защиту прав детей на достойное развитие и на усиление ответственности родителей перед детьми. Как отметил министр юстиции Павел Петренко, предыдущее ужесточение ответственности для должников по алиментам показало свою эффективность. С начала года исполнители Минюста взыскали 892 млн грн долга по алиментам. 116 тысяч неплательщиков временно лишились права выезжать за пределы Украины, а 117 тысяч - водить автомобиль, пользоваться оружием и охотиться. 8,5 тысяч должников объявлены в розыск, а 13-ти тысячам грозят общественно полезные работы.

"Мы видим реальный результат от введенных мер влияния на должников. Сотни тысяч самых маленьких украинцев смогли получить помощь, которую не видели годами. Это дало нам толчок идти дальше - нарабатывать следующие новации, которые навсегда ликвидируют такое позорное явление, как неуплата алиментов на содержание собственных детей", - заявил Петренко.

pixabay.com

№8296: Ужесточение ответственности

Проект закона №8296 усиливает право детей на надлежащее содержание, отмечает народный депутат от БПП, глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко.

Авторы документа предлагают ряд новых аспектов, ограничивающих должников. В частности, если алименты не выплачивались более трех месяцев, должник не сможет:

- продать принадлежащее ему имущество. Предлагается дополнить условия для отказа в государственной регистрации прав на имущество, если оно приобретено у недобросовестного плательщика алиментов;

- уменьшить свою долю в уставном капитале юрлица. Госрегистратор получит право отказать в проведении регистрационных действий, если в учредительные документы вносятся изменения в части доли учредителя, который находится в списке должников по алиментам;

- провести какие-либо нотариальные действия по отчуждению имущества;

- перерегистрировать или снять с учета автомобиль с целью его дальнейшей продажи (дарения);

- свободно пользоваться своими средствами. Исполнительная служба получит право автоматически блокировать средства должников.

Также законодательная инициатива предлагает усилить административную ответственность неплательщика. А именно:

- увеличивается максимальный срок общественных работ до 360 часов (сейчас 240 часов);

- за возникновение задолженности по уплате алиментов в сумме платежей за три месяца, которые должны быть выплачены на содержание ребенка-инвалида или ребенка с тяжелым заболеванием (поражение нервной системы, онкология, диабет) должник должен будет выполнить общественные работы сроком от 120 до 240 часов. За повторное нарушение неплательщику придется отработать от 240 до 360 часов;

- за уклонение от общественных работ грозит админарест на срок до 10 суток. Под уклонением подразумевается неявка на выполнение общественных работ более чем 2 дня, невыход, отказ выполнения работ, пропуск 2 раза в течении месяца, появление на работе в нетрезвом состоянии. Исключением является болезнь или обстоятельства из-за которых невозможно присутствовать на месте работ;

- злостное уклонение неплательщиком от общественно полезных работ станет основанием для привлечения к уголовная ответственности. Эта норма может быть применена, если он, после применения к нему административных санкций, продолжает и дальше уклоняться от выполнения общественных работ без документально подтвержденной уважительной причины. Уголовная ответственность предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Изменения коснутся и осужденных к лишению свободы, которые имеют задолженность по выплате алиментов (по исполнительным документам). Им будут выплачивать 50% от общей суммы заработка за выполнение общественных работ, а не 75%.

pixabay.com

Также проектом закона предлагаются изменения в Семейный кодекс относительно размера алиментов. Предлагается установить гарантированный минимальный размер алиментов на одного ребенка, который не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В то же время предусматривается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка, который равен размеру прожиточного минимума (100%). Рекомендуемый размер алиментов может быть применен судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

Период, с которого присуждаются алименты за прошлые годы, расширяется с 3 до 10 лет.

А детей по решению суда смогут освободить от обязанности содержать нетрудоспособных родителей и принимать участие в дополнительных расходах, в частности, если будет установлено, что мать/отец не платили алименты на содержание ребенка, и это привело к задолженности в сумме за три года.

Законодательная инициатива определяет также и размер штрафов за неуплату алиментов:

- 20% от задолженности, если ее размер превышает сумму за год;

- 30% от задолженности, если ее размер превышает сумму за 2 года;

- 50% от задолженности, если ее размер превышает сумму за 3 года.

Как отмечает министр юстиции, не платить алименты должно быть не выгодно. Поэтому в случае принятия проекта закона, размер алиментов будет меняться автоматически, в зависимости от срока задолженности.

Также предусматривается создание Единого реестра счетов физических и юридических лиц, в который будет вноситься информация о счетах физлиц. Данный реестр будет вести НБУ.

Более того, задолженность по алиментам может отразиться и на карьере родителя в органах государственной власти. Долг по выплате алиментов в размере платежей за 12 месяцев станет основанием для:

- досрочного прекращения полномочий депутата местного совета;

- увольнения министра, первого зама и заместителей министра, директора Национального антикоррупционного бюро и его работников, Генерального прокурора, прокуроров, должностного лица госслужбы, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, Директора Госбюро расследований.

"Если кто-то уже работает в органах власти, а его задолженность превысила 12 месяцев - это будет основанием для увольнения такого чиновника или прекращения его полномочий. Это нововведение заставит неплательщиков, которые годами прятались за депутатскими значками или удостоверениями госорганов, выплатить то, что задолжали", - заявил Павел Петренко.

А при наличии задолженности по выплате алиментов в размере платежей за 6 месяцев, потенциальному кандидату откажут в назначении на должность члена Кабмина, регистрации в депутаты, в назначении на должность прокурора, директора НАБУ, в принятии на работу в НАБУ, назначении на должность Председателя Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Директора Госбюро расследований, на должность государственной службы категории "А" или "Б", в Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

pixabay.com

№8295: Налоговые льготы

Второй проект закона из зарегистрированного в парламенте пакета предусматривает внесение изменений в ст. 165 и ст. 166 Налогового кодекса Украины. В частности, авторы предлагают освободить от налогообложения суммы алиментов, которые платятся нерезидентами.

А также распространить налоговую льготу на дошкольное, внешкольное и школьное образование (она сейчас действует на высшее и среднее специальное образование).

"Родителям, которые вкладывают в развитие своего ребенка — в музыкальную школу, в спортивную секцию, в частные сады, дополнительные образовательные учреждения, будет предоставляться налоговая льгота при оплате таких услуг на развитие ребенка. В конце года такие родители имеют право подать декларацию, и эта налоговая льгота будет распространяться не только на получение образования в высших и средних специальных образовательных учреждениях, но и в дошкольных, школьных и внешкольных заведениях", - сказала Ирина Луценко.

№8294. Материальная помощь

Третий проект закона из пакета, внесенного в Раду, предусматривает, что на период оформления инвалидности тот из родителей, кто ухаживает за тяжелобольным ребенком, имеет право на материальную помощь и бесплатный отпуск с зачислением в трудовой стаж.

Как сообщал ранее "Обозреватель", новые правила взыскания алиментов в Украине увеличили объем выплаченных долгов в 2,2 раза.