Алименты на ребенка: как все сделать правильно 

После ужесточения мер относительно злостных неплательщиков алиментов, выплаты на содержание ребенка стали осуществляться активнее. Однако в реальности эта тема все еще остается болезненной.

"Обозреватель" изучил рекомендации Министерства юстиции Украины и рассказывает, как правильно оформить выплаты на ребенка и что делать, если второй родитель не дает денег.

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По взаимному согласию

Самый простой случай - это взаимное согласие родителей содержать своего ребенка. Один из них может подать заявление по месту работы, выплаты пенсии, стипендии о начислении алиментов, указав их размер и срок. Это заявление подается тем родителем, который их будет платить, а не тем, который будет получать. Отчисляться деньги будут не позже трехдневного срока от дня выплаты зарплаты, пенсии или стипендии.

Специальный договор о выплате алиментов родителям между собой заключать не обязательно, но можно. Такой договор заключается в письменной форме и должен быть заверен нотариально. В нем как раз и определяются сроки и размер выплат. И если родитель не выполняет условия договора, алименты с него можно взыскать на основании исполнительной надписи нотариуса.

А если родителям не удается договориться о добровольной выплате одним из них алиментов, деньги на содержание ребенка могут быть присуждены решением суда.

Прекратить выплату алиментов можно досрочно. В том случае, если доход ребенка намного превышает доход каждого из родителей и полностью обеспечивает его потребности. Также по соглашению между родителями выплата алиментов может быть досрочно прекращена в случае передачи права собственности на недвижимое имущество - дом, квартиру, земельный участок и т.д. Такой договор о потере права на алименты нужно заверить нотариально.

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Размер алиментов

Минимальный размер алиментов не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка, исходя из его возраста. Этот минимум устанавливается Законом Украины " О государственном бюджете" каждый год.

В 2018 году прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет с 1 января - 1 492 грн, с 1 июля - 1 559 грн, с 1 декабря - 1 626 грн. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 1 января - 1 860 грн, с 1 июля - 1 944 грн, с 1 декабря - 2 027 грн.

Если алименты выплачиваются для двоих или боле детей, суд определяет единую часть от дохода, которая будет выплачиваться до достижения старшим ребенком совершеннолетия. После того, как ему исполнится 18 лет, из суммы алиментов будет вычитаться та равная часть, которая полагалась этому ребенку.

Для изменения размера алиментов тот родитель, с которым проживают дети, имеет право обратиться в суд с иском для определения размера выплат на других детей. Это может быть четверть доходов плательщика алиментов на одного ребенка, треть - на двоих, половина - на троих и больше детей. При этом, размер выплат на каждого ребенка не должен превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для его возраста.

И в других случаях размер алиментов тоже можно пересмотреть. Например, в случае изменения материального или семейного положения плательщика или получателя этих выплат, состояния здоровья кого-то из них или в других случаях, предусмотренных Семейным кодексом Украины. Сделать это можно по иску одной из сторон.

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Если один из родителей добровольно не платит алименты

Если неплательщик работает или получает другие доходы, можно самостоятельно отправить исполнительный документ и заявление об отчислении алиментов по месту его работы или туда, где он получает, например, пенсию или стипендию.

Второй вариант - отправить такой документ в исполнительную службу, чтобы деньги взыскивались в принудительном порядке.

Существует вероятность добиться выплаты алиментов и если один из родителей проживает за границей. Это возможно благодаря ряду международных договоров Украины. Но требования и условия зависят от договора с конкретной страной, в которой находится неплательщик.

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Ответственность за неуплату алиментов

Если долг по алиментам возник из-за того, кто должен их платить, второй из родителей имеет право на взыскание пени в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки. Это действует со дня просрочки до дня полного погашения долга или до принятия судом решения о взыскании пени. Но это не может быть больше 100% долга.

Если "алиментщик" не платит деньги больше трех месяцев, то ведомости о нем вносятся в Единый реестр должников, а его имущество может быть арестовано исполнителем, изъято и продано. Также исполнитель может обратиться в суд, чтобы должнику временно запретили выезжать за пределы Украины. Если место его нахождения неизвестно, по представлению исполнителя суд может вынести постановление о его розыске.

Отметим, что с недавнего времени ответственность за неуплату алиментов ужесточили. Теперь, если один из родителей не выплачивает деньги дольше шести месяцев, ему могут ограничить выезд за пределы страны, запретить водить автомобиль, пользоваться оружием и охотиться. Также он теряет право участвовать в решении вопросов о краткосрочном выезде ребенка за границу. Эти ограничения вводятся на основании постановления государственного исполнителя, но действуют временно - до полного погашения долга.

А еще, если "алиментщик" не платит дольше шести месяцев, он может быть отправлен выполнять общественно полезные работы. Это возможно на основании протокола госиполнителя об административном правонарушении, отправленного в суд. Работать на благо общества нужно будет до 1 месяца. А если должник уклоняется, ему грозит административный арест на срок до 15 суток (по решению суда).

Но самый жесткий вариант - это уголовная ответственность. К ней могут привлечь за задолженность в более, чем три месяца. Для этого сторона, которая не может получить алименты, должна обратиться к Национальную полицию по месту жительства или регистрации должника с заявлением о совершении им уголовного правонарушения по ст. 164 УК Украины (Уклонение от уплаты алиментов на содержание детей). Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде общественных работ на срок от 80 до 120 часов, ареста на срок до трех месяцев или ограничения воли на срок до двух лет.

А если "алиментщика" ранее уже судили за такое преступление, то повторно ему могут грозить общественные работы на срок от 120 до 240 часов, арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение воли на срок от двух до трех лет.

Как сообщал ранее "Обозреватель", новые правила взыскания алиментов в Украине увеличили объем выплаченных долгов в 2,2 раза. Если до начала действия так называемого закона #ЧужихДетейНеБывает исполнители взыскали с недобросовестных родителей 259 млн грн, то после введения новых методов влияния - почти 580 млн грн. По информации министра юстиции Павла Петренко, в целом с начала года было погашено 840 млн грн задолженности по алиментам.