Полагаю, многим, если не всем, известен постулат о том, что предупредить гораздо легче, чем исправлять. Но, как показывает практика, теоретические знания не всегда применяются в этой самой практике. Большинство людей, попадающих в странные, иногда курьезные, а порой и печальные ситуации лишь "задним" умом понимают, что следовало бы на практике применить то, что так блестяще укладывалось в теоретическую конструкцию.

Например, назначая на должность руководителя, скажем, благотворительного фонда своего друга/подругу, да еще и с правом первой подписи, существует определенный риск, что такое "доверенное лицо" в будущем начнет совершать какие-то действия, которые вы не будете одобрять, более того, у вас могут возникнуть мысли, что подобные действия, в принципе, могут привести к нанесению ущерба и нежелательным последствиям.

И в такие моменты возникает абсолютно здравая мысль о замене директора, и о былой дружбе вы уже даже и не вспоминаете. Да, действительно, о какой дружбе может идти речь, когда нависла угроза потери если не всего, то многого? Однако, вы вынуждены признать, что заменить своего друга/подругу не представляется возможным, поскольку самостоятельно созвать общее собрание, на котором будут решены подобные вопросы, вы не можете – вы соучредитель лишь на 50%, в то время как уставом установлен кворум общего собрания – присутствие участников, владеющих не менее 75%.

"И что же теперь делать?", – обращаетесь вы к тем, к кому следовало бы обратиться еще до регистрации фонда. Я имею ввиду юристов или адвокатов. А юрист разводит руками при такой ситуации и задает встречный вопрос: "А почему вы не обратились на стадии подготовки устава? Ведь можно же было предусмотреть иные положения, которые в наибольшей степени защищали бы ваши интересы". "А зачем обращаться? – удивляетесь вы, – ведь в интернете есть прекрасные шаблоны уставов! Зачем же мне платить вам деньги, когда все и так есть, причем бесплатно?" Что ж, как говорится, каждому свое.

Или другой пример. Нередко сталкиваюсь с просьбой предоставить "какой-нибудь шаблончик брачного договора". Мол, что вам, трудно? Я вот сам/сама впишу данные и пойду к нотариусу. Честно – мне не трудно, но я не могу, по одной простой причине – у меня нет ни шаблончиков, ни шаблонов. Все договоры строго индивидуальны, призваны решать конкретные задачи в отдельно взятой семье.

Некоторые обижаются, считая меня вредной и несговорчивой, а кто-то лишь разводит руками и полагается на силу интернета. Но, каждый выбирает то, что выбирает. И скачав такой вот шаблончик, ощущает безграничное счастье от того, что смог сэкономить на предварительной консультации.

И вот уже в спешном порядке заполняются пропуски в шаблоне договора теми, кто считает, что вполне может справиться сам. А позже, они же, распираемые от гордости к самому себе от проделанной работы, спешат к нотариусу. Все, дело сделано, и можно, как говорится, спать спокойно. Особенно учитывая то обстоятельство, что был найден не просто шаблонный брачный договор, а договор, предусматривающий, например, условия выплаты денежного содержания после развода.

А потом проходит время, и тот, кто так рассчитывал на "пособие" после развода неожиданно для себя осознает, что указанные условия в шаблонном договоре не подлежат реальному выполнению, как таковые, – в шаблонных условиях отсутствует конкретика. В частности, не предусмотрены сроки, способы и порядок выполнения денежных обязательств. Кроме этого, не указан счет, на который супруг (супруга) мог бы перечислить деньги, как и не указан порядок уведомления об открытии такого счета, а также не указаны прочие существенные условия, которые важны и имеют значение именно для вас лично, но которые никогда не содержатся в шаблонах.

Да, при всем богатстве выбора, другой альтернативы просто нет. Именно об этом стоит помнить, задумываясь об использовании шаблонов, вместо качественно составленного документа в соответствии с вашей конкретной жизненной ситуацией. Ну а если вы все-таки решите, что усвоение "урока" должно пройти в два этапа, то все шаблоны интернета будут к вашим услугам.