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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

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В Украине вступил в силу закон об украинском языке. С момента его подписания 5-м президентом Украины Петром Порошенко и публикацией в официальной газете "Голос Украины", прошло ровно 2 месяца.

О чем именно новый закон, какие он вносит изменения и что важно знать — в материале OBOZREVATEL.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТ ЗАКОН

  • Образование

Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы
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Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.

  • СМИ, телевидение и реклама

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия. Но каналам предлагается установить квоту на украинский в 90% (ранее речь шла о 75%). Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.

Особое внимание уделено и печатным СМИ. Ранее OBOZREVATEL детально расписывал ситуацию в печатных изданиях. Сейчас депутаты сошлись на отсрочке для печатных СМИ в несколько лет. Аналогичная ситуация коснется и книжных издательств в Украине. Их также переведут на государственный.

  • Кинематограф

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

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  • Культура

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.

  • Получение гражданства

Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство — они должны сдать специальный тест на знание украинского.

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

Необходимый уровень знания языка установит Кабинет министров.

  • Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR)

Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языка адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).

Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

  • Знать язык должны все, в том числе и депутаты

Закон устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА — ШТРАФЫ

В нынешней редакции есть возможность получить штраф. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи — штраф составит от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

За присутствие неукраинского контента в эфирах или на радио — штраф от 8,5 до 10,2 тысячи, а в печатных газетах — от 6,8 до 8,5 тысячи гривен.

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Нарушение правил размещения украинского языка в рекламе — 5,1 до 6,8 тысячи гривен. Если же пренебрег украинским языком госслужащий, то он должен заплатить штраф до 6,8 тысячи гривен.

Контролировать соответствие уровней владения языком и возможные нарушения будет Уполномоченный языковой инспектор. Его назначит Кабмин из предложенных кандидатур. Инспектор сможет напрямую обращаться к правоохранителям и требовать наказывать за нарушение закона.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Закон о языках
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Даже вылыкий поет украинского народа Тарас-свинопас размовлял на мове клятых москалей! А шо робыть,если его вылыким поетом зробыв тов. Берия,который не спилкувался на мове,которую придумал тов. Каганович для придуманной тов. Сталиным национальности- украинец. Такова историчная правда
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Доброхліб Анатолій
Доброхліб Анатолій
Судя по тому как забурлило российское болото закон правильный. После захвата чужих территорий Российская империя всеми способами пыталась уничтожить идентичность народов. Иваном, не помнящим родства, легче управлять. И сейчас Україна возвращает историческое право на СВОЮ РІДНУ МОВУ. Империю это бесит, теряет один из рычагов влияния.
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Boss Fima
Boss Fima
Очень простой в изучении и использовании язык! Неси всякий бред по типу Палубия! Все равно никто нихрена не понимает! У ДИЗЕЛЬ ШОУ была классная миниатюра на тему мовы!
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