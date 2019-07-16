Закон о языке вступил в силу: где будем разговаривать на украинском и кому грозят штрафы

В Украине вступил в силу закон об украинском языке. С момента его подписания 5-м президентом Украины Петром Порошенко и публикацией в официальной газете "Голос Украины", прошло ровно 2 месяца.

О чем именно новый закон, какие он вносит изменения и что важно знать — в материале OBOZREVATEL.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТ ЗАКОН

Образование

Так, дошкольное, среднее, высшее, а также внешкольное образование полностью перейдет на государственный язык. Русский как таковой будет исключен из образовательной системы, формально он может быть как один из языков национальных меньшинств.

Отметим, что именно из-за активного протеста венгерской общины на Закарпатье в нынешней редакции закона решили смягчить обучение на родном языке представителям коренных народов.

СМИ, телевидение и реклама

Реклама в Украине переводится на государственный язык. Все зарегистрированные в стране организации и субъекты собственности изготовляют вывески и рекламные таблички исключительно на украинском.

В СМИ сохраняются квоты. Интернет-издания получат право публиковать статьи на двух и более языках в случае, если у них будет доступна украинская версия. Но каналам предлагается установить квоту на украинский в 90% (ранее речь шла о 75%). Отдельные условия для крымскотатарских каналов, там квота на украинский сохраняется на уровне 40%.

Особое внимание уделено и печатным СМИ. Ранее OBOZREVATEL детально расписывал ситуацию в печатных изданиях. Сейчас депутаты сошлись на отсрочке для печатных СМИ в несколько лет. Аналогичная ситуация коснется и книжных издательств в Украине. Их также переведут на государственный.

Кинематограф

Созданные в нашей стране фильмы должны показывать в кинотеатрах на украинском. Использование других языков в фильмах возможно, но только с субтитрами. Иностранные фильмы для показа в кинотеатрах на языке оригинала должны титровать. А тем фильмам, в сюжете которых будет выявлено унижение или оскорбление украинского языка, будет отказано в выдаче лицензии.

Культура

Развлекательные мероприятия, разного рода культурные конференции и фестивали — на государственном языке.

Получение гражданства

Каждый гражданин обязан знать украинский. При этом государство создает все условия для его изучения — в законе даже прописана организация специальных курсов для “взрослых”, на которых каждый желающий сможет подтянуть грамматику или навыки общения. Отдельное внимание будет уделено и иностранцам, которые хотят получить гражданство — они должны сдать специальный тест на знание украинского.

Необходимый уровень знания языка установит Кабинет министров.

Будет создана Национальная комиссия стандартов государственного языка с учетом рекомендации Совета Европы по языковому образованию (CEFR)

Именно этот орган сможет выдавать сертификаты о знании украинского. Система проверки уровня владения языка адаптируется к общемировой практике. Будут введены соответствующие сертификаты о начальном уровне (А1-А2), среднем (В-1-В-2) и высоком (С1-С2).

Знать язык должны все, в том числе и депутаты

Закон устанавливает перечень должностных лиц, которые обязаны владеть государственным языком. Помимо госслужащих, украинский обязаны знать: депутаты всех уровней; офицеры, служащие по контракту; врачи коммунальных и государственных больниц; директора школ; адвокаты; нотариусы, а также рядовые, сержанты Национальной полиции и других правоохранительных органов.

При этом обязательность использования украинского не распространяется на частное общение и религиозные обряды.

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА — ШТРАФЫ

В нынешней редакции есть возможность получить штраф. Если нарушение произошло в сфере образования, культуры, электронных информационных систем, почтовой связи — штраф составит от 3,4 до 5,1 тысячи гривен.

За присутствие неукраинского контента в эфирах или на радио — штраф от 8,5 до 10,2 тысячи, а в печатных газетах — от 6,8 до 8,5 тысячи гривен.

Нарушение правил размещения украинского языка в рекламе — 5,1 до 6,8 тысячи гривен. Если же пренебрег украинским языком госслужащий, то он должен заплатить штраф до 6,8 тысячи гривен.

Контролировать соответствие уровней владения языком и возможные нарушения будет Уполномоченный языковой инспектор. Его назначит Кабмин из предложенных кандидатур. Инспектор сможет напрямую обращаться к правоохранителям и требовать наказывать за нарушение закона.

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