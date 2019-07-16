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Віталій Тисячний
Віталій Тисячний
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Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи

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В Україні вступив в силу закон про українську мову. З моменту його підписання 5-м президентом України Петром Порошенко і публікацією в офіційній газеті "Голос України", пройшло рівно 2 місяці.

Про що саме новий закон, які він вносить зміни і що важливо знати — у матеріалі OBOZREVATEL.

ЩО КОНКРЕТНО ЗМІНИТЬ ЗАКОН

  • Освіта

Так, дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову. Російська буде виключена з освітньої системи, формально вона може бути однією з мов національних меншин.

Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи
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Зазначимо, що саме через активний протест угорської громади на Закарпатті, в нинішній редакції закону вирішили пом'якшити навчання рідною мовою представникам корінних народів.

  • ЗМІ, телебачення і реклама

Реклама в Україні переходить на державну мову. Всі зареєстровані в країні організації та суб'єкти власності виготовляють вивіски і рекламні таблички винятково українською.

Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи

У ЗМІ зберігаються квоти. Інтернет-видання отримають право публікувати статті двома і більше мовами в разі, якщо у них буде доступна українська версія. Але каналам пропонується встановити квоту на українську — 90% (раніше йшлося про 75%). Окремі умови для кримськотатарських каналів, там квота на українську зберігається на рівні 40%.

Особливу увагу приділено і друкованим ЗМІ. Раніше OBOZREVATEL детально розписував ситуацію у друкованих виданнях. Зараз депутати зійшлися на відтермінуванні для друкованих ЗМІ на декілька років. Аналогічна ситуація стосується і книжкових видавництв в Україні. Їх також переведуть на державну.

  • Кінематограф

Створені в нашій країні фільми мають демонструватися в кінотеатрах українською. Використання інших мов у фільмах можливе, але тільки із субтитрами. Іноземні фільми для показу в кінотеатрах мовою оригіналу повинні титрувати. А тим фільмам, у сюжеті яких виявлять приниження чи образу української мови, буде відмовлено у видачі ліцензії.

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  • Культура

Розважальні заходи, різні культурні конференції та фестивалі державною мовою.

  • Отримання громадянства

Кожен громадянин зобов'язаний знати українську. Водночас держава створює всі умови для її вивчення — у законі навіть прописана організація спеціальних курсів для "дорослих", на яких кожен охочий зможе підтягнути граматику або навички спілкування. Окрему увагу приділять також іноземцям, які хочуть отримати громадянство вони повинні скласти спеціальний тест на знання української.

Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи

Необхідний рівень знання мови встановить Кабінет міністрів.

  • Буде створена Національна комісія стандартів державної мови з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовної освіти (CEFR)

Саме цей орган зможе видавати сертифікати про знання української. Система перевірки рівня володіння мови адаптується до загальносвітової практики. Будуть введені відповідні сертифікати про початковий рівень (А1-А2), середній (В-1-В-2) і високий (С1-С2).

Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи

  • Знати мову повинні всі, зокрема й депутати

Закон встановлює перелік посадових осіб, котрі зобов'язані володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську повинні знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Водночас обов'язковість використання української не поширюється на приватне спілкування і релігійні обряди.

ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНУ ШТРАФИ

У нинішній редакції є можливість отримати штраф. Якщо порушення відбулося у сфері освіти, культури, електронних інформаційних систем, поштового зв'язку штраф становитиме від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

За присутність неукраїнського контенту в ефірах або на радіо штраф від 8,5 до 10,2 тисячі, а в друкованих газетах від 6,8 до 8,5 тисячі гривень.

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Порушення правил розміщення української мови в рекламі 5,1 до 6,8 тисячі гривень. Якщо ж знехтував українською мовою держслужбовець, то він має заплатити штраф до 6,8 тисячі гривень.

Контролювати як відповідність рівнів володіння мовою, так і можливі порушення буде Уповноважений мовний інспектор. Його призначить Кабмін із запропонованих кандидатур. Інспектор зможе безпосередньо звертатися до правоохоронців і вимагати карати за порушення закону.

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Автор
Віталій Тисячний Віталій Тисячний
Тема
Закон про мови
Місце
Україна
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Kuhtin Pasha
Kuhtin Pasha
Нарешті!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Как будет по-украински Венгрия? — Как?! Знаю, Венгрия. — Нии, Саша, Угорщина! — А как они там живут? — Где в Украине или в Венгрии? — В Угорщине!©
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bobin robin
bobin robin
якщо зеленський неоправдає нашы надежды мы вырежем всех жидов -да славяне?!
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