Закон про мову набув чинності: де будемо розмовляти українською і кому загрожують штрафи

В Україні вступив в силу закон про українську мову. З моменту його підписання 5-м президентом України Петром Порошенко і публікацією в офіційній газеті "Голос України", пройшло рівно 2 місяці.

Про що саме новий закон, які він вносить зміни і що важливо знати — у матеріалі OBOZREVATEL.

ЩО КОНКРЕТНО ЗМІНИТЬ ЗАКОН

Освіта

Так, дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову. Російська буде виключена з освітньої системи, формально вона може бути однією з мов національних меншин.

Зазначимо, що саме через активний протест угорської громади на Закарпатті, в нинішній редакції закону вирішили пом'якшити навчання рідною мовою представникам корінних народів.

ЗМІ, телебачення і реклама

Реклама в Україні переходить на державну мову. Всі зареєстровані в країні організації та суб'єкти власності виготовляють вивіски і рекламні таблички винятково українською.

У ЗМІ зберігаються квоти. Інтернет-видання отримають право публікувати статті двома і більше мовами в разі, якщо у них буде доступна українська версія. Але каналам пропонується встановити квоту на українську — 90% (раніше йшлося про 75%). Окремі умови для кримськотатарських каналів, там квота на українську зберігається на рівні 40%.

Особливу увагу приділено і друкованим ЗМІ. Раніше OBOZREVATEL детально розписував ситуацію у друкованих виданнях. Зараз депутати зійшлися на відтермінуванні для друкованих ЗМІ на декілька років. Аналогічна ситуація стосується і книжкових видавництв в Україні. Їх також переведуть на державну.

Кінематограф

Створені в нашій країні фільми мають демонструватися в кінотеатрах українською. Використання інших мов у фільмах можливе, але тільки із субтитрами. Іноземні фільми для показу в кінотеатрах мовою оригіналу повинні титрувати. А тим фільмам, у сюжеті яких виявлять приниження чи образу української мови, буде відмовлено у видачі ліцензії.

Культура

Розважальні заходи, різні культурні конференції та фестивалі — державною мовою.

Отримання громадянства

Кожен громадянин зобов'язаний знати українську. Водночас держава створює всі умови для її вивчення — у законі навіть прописана організація спеціальних курсів для "дорослих", на яких кожен охочий зможе підтягнути граматику або навички спілкування. Окрему увагу приділять також іноземцям, які хочуть отримати громадянство — вони повинні скласти спеціальний тест на знання української.

Необхідний рівень знання мови встановить Кабінет міністрів.

Буде створена Національна комісія стандартів державної мови з урахуванням рекомендації Ради Європи з мовної освіти (CEFR)

Саме цей орган зможе видавати сертифікати про знання української. Система перевірки рівня володіння мови адаптується до загальносвітової практики. Будуть введені відповідні сертифікати про початковий рівень (А1-А2), середній (В-1-В-2) і високий (С1-С2).

Знати мову повинні всі, зокрема й депутати

Закон встановлює перелік посадових осіб, котрі зобов'язані володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську повинні знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

Водночас обов'язковість використання української не поширюється на приватне спілкування і релігійні обряди.

ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗАКОНУ — ШТРАФИ

У нинішній редакції є можливість отримати штраф. Якщо порушення відбулося у сфері освіти, культури, електронних інформаційних систем, поштового зв'язку — штраф становитиме від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

За присутність неукраїнського контенту в ефірах або на радіо — штраф від 8,5 до 10,2 тисячі, а в друкованих газетах — від 6,8 до 8,5 тисячі гривень.

Порушення правил розміщення української мови в рекламі — 5,1 до 6,8 тисячі гривень. Якщо ж знехтував українською мовою держслужбовець, то він має заплатити штраф до 6,8 тисячі гривень.

Контролювати як відповідність рівнів володіння мовою, так і можливі порушення буде Уповноважений мовний інспектор. Його призначить Кабмін із запропонованих кандидатур. Інспектор зможе безпосередньо звертатися до правоохоронців і вимагати карати за порушення закону.

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