Прослушка НАБУ адвокатів: експерт пояснив прецедент

Антикорупційні органи в Україні мали бути перш за все правоохоронними — а не політичними інструментами; органами боротьби з корупцією, а не з окремими особами. Але по суті вони такими не стали.

Про це OBOZREVATELзаявив політичний експерт Ярослав Макітра, коментуючи прецедент прослуховування детективами НАБУ розмови адвокатів з підзахисним.

"Не тільки НАБУ і САП, у нас взагалі правоохоронна система не працює. Випадків порушення законодавства стосовно журналістів, громадян з боку будь-якого правоохоронного органу у нас десятки і сотні. На антикорупційні органи покладалися надії, вони мали бути взірцем однозначно. Таким взірцем вони не стали, тому що вони стали заручниками політичної ситуації. З одного боку їм ставляться певні задачі тими, хто їх створював і має на них певний вплив. А з іншого боку, у них недостатньо повноважень для виконання цього впливу", - вважає він.

Замість того, аби діяти по закону, наголосив експерт, вони змушені діяти не завжди по закону, а шукати вихід з цієї політичної ситуації. "Це абсолютно неправильно. Ці органи мали бути перш за все правоохоронні, а не бути політичними інструментами, органами боротьби з корупцією а не з окремими особами. Але по суті вони такими не стали. Про персоналії теж можна говорити: замість вибудовувати і шукати себе у правовій площині і лобіювати свої повноваження, вони дуже часто вдаються до політичних маніпуляцій, коли їх ловлять на якихось порушеннях. Закон має бути на першому місці — це однозначно", - наполягає Ярослав Макітра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами екс-уповноваженої Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, Верховна Рада України має чітко виписати процедурні вимоги до тих дозволів, які має отримувати Національне антикорупційне бюро для здійснення прослуховування.