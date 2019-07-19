Парубий подписал закон о химической кастрации педофилов

Спикер ВР Андрей Парубий 19 июля подписал законопроект № 6449, ужесточающий наказания за сексуальные преступления против детей и предусматривающий принудительную химкастрацию педофилов.

Об этом свидетельствуют данные пресс-службы украинского парламента. Указывается, что документ возвращен с подписью председателя Верховной Рады.

Отметим, теперь нашумевший законопроект может подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Иллюстрация. Наказание педофилов Коллаж

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Напомним:

Верховная Рада проголосовала за ужесточение ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости, 11 июля.

Согласно новому закону, кроме лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

В Верховную Раду было подано два законопроекта – № 6449 и 6607 , последний поставили на рассмотрение парламентом после того, как петиция за законопроект набрала нужное количество голосов.

Во втором документе предусматривается добровольная химическая кастрация и создание закрытого Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Доступ к реестру предлагалось открыть только руководителям детсадов, школ, внешкольных учебных заведений, детских медучреждений или других организаций, которые оказывают услуги несовершеннолетним.

Как писал OBOZREVATEL, ранее юрист-криминолог Анна Маляр назвала законопроект № 6449 "популистским текстом". Она подчеркнула, что химическая кастрация не может быть принудительным методом наказания.

Против данного закона выступила также и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отметила, что Украина станет первым государством в мире, которое превратит лечение в наказание.

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