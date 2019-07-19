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Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

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Спікер ВР Андрій Парубій 19 липня підписав законопроект № 6449, що посилює покарання за сексуальні злочини проти дітей і передбачає примусову хімкастрацію педофілів.

Про це свідчать дані прес-служби українського парламенту. Вказується, що документ повернутий із підписом голови Верховної Ради.

Відзначимо, тепер гучний законопроект може підписати президент України Володимир Зеленський.

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Хімічна кастрація педофілів: стало відомо, кого не зачепить закон

Ілюстрація. Покарання педофілів

Ілюстрація. Покарання педофілів

Колаж

Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Скріншот

Нагадаємо:

  • Верховна Рада проголосувала за посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості, 11 липня.

  • Згідно з новим законом, крім позбавлення волі від 10 до 15 років за зґвалтування малолітніх, вводиться примусова хімічна кастрація.

  • У Верховну Раду було подано два законопроекти – № 6449 і 6607, останній поставили на розгляд парламентом після того, як петиція за законопроект набрала потрібної кількості голосів.

  • У другому документі передбачається добровільна хімічна кастрація і створення закритого Єдиного реєстру злочинців, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього.

  • Доступ до реєстру пропонувалося відкрити тільки керівникам дитсадків, шкіл, позашкільних навчальних закладів, дитячих медустанов або інших організацій, які надають послуги неповнолітнім.

Як писав OBOZREVATEL, раніше юрист-кримінолог Ганна Маляр назвала законопроект № 6449 "популістським текстом". Вона підкреслила, що хімічна кастрація не може бути примусовим методом покарання.

Проти цього закону виступила також в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що Україна стане першою державою в світі, яка перетворить лікування в покарання.

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Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
законопроект Законодавство Верховна Рада України хімічна кастрація реєстр педофілів педофiли
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Конец верховней раде! Большую половину кастрируют!
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Walton Hilda
Walton Hilda
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
так шо Зєлю кастрірують, йо майо
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