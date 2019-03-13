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Ответственность за незаконное обогащение: Найем сообщил о скандальном решении Рады

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Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты, предлагающие восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook, назвав происходящее "праздником вольницы".

"С повестки дня были сняты и президентский законопроект, и все альтернативные", — уточнил нардеп.

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Он сообщил, что решение было инициировано депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и принято шестью из одинадцати членов комитета.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко в комментарии к посту написала, что Раде стоит рассмотреть законопроекты без решения комитета.

"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", — считает Геращенко.

Отметим, сейчас в Раде зарегистрировано 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Иллюстрация. Верховная Рада Украины

Иллюстрация. Верховная Рада Украины

REUTERS

Напомним, трое депутатов — Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук — подали заявления о выходе из фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность". Найем пояснил, что стало для него "красной чертой".

Комментарий Геращенко к посту Найема

Комментарий Геращенко к посту Найема

Как писал OBOZREVATEL:

  • 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

  • Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать ст. 368-2 УК неконституционной.

  • 27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

  • Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Мустафа НайемИрина Геращенко
Место
Украина
Теги
законопроектВерховная Рада Украины
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