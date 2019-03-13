Ответственность за незаконное обогащение: Найем сообщил о скандальном решении Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительных органов отказался рассматривать законопроекты, предлагающие восстановить уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Об этом заявил народный депутат Украины Мустафа Найем на своей странице в Facebook, назвав происходящее "праздником вольницы".

"С повестки дня были сняты и президентский законопроект, и все альтернативные", — уточнил нардеп.

Он сообщил, что решение было инициировано депутатом от Радикальной партии Игорем Мосийчуком и принято шестью из одинадцати членов комитета.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко в комментарии к посту написала, что Раде стоит рассмотреть законопроекты без решения комитета.

"Значит, примем решение о рассмотрении в зале ВР и будем голосовать. Комитету не удастся заблокировать рассмотрение законопроектов. Закон должен быть принят сразу после языкового закона", — считает Геращенко.

Отметим, сейчас в Раде зарегистрировано 7 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Иллюстрация. Верховная Рада Украины REUTERS

Напомним, трое депутатов — Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук — подали заявления о выходе из фракции Блок Петра Порошенко "Солидарность". Найем пояснил, что стало для него "красной чертой".

Комментарий Геращенко к посту Найема

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать ст. 368-2 УК неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!