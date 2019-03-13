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Відповідальність за незаконне збагачення: Найєм повідомив про скандальне рішення Ради

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Комітет Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронних органів відмовився розглядати законопроекти, що пропонують відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Про це заявив народний депутат України Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, назвавши те, що відбулося, "святом вольниці".

"З порядку денного було знято і президентський законопроект, і всі альтернативні", — уточнив нардеп.

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Він повідомив, що рішення було ініційовано депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та ухвалено шістьма з одинадцяти членів комітету.

Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко в коментарі до посту написала, що Раді варто розглянути законопроекти без рішення комітету.

"Значить, приймемо рішення про розгляд у залі ВР і будемо голосувати. Комітету не вдасться заблокувати розгляд законопроектів. Закон повинен бути ухвалений одразу після мовного закону", — вважає Геращенко.

Відзначимо, зараз у Раді зареєстровано 7 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Ілюстрація. Верховна Рада України

Ілюстрація. Верховна Рада України

REUTERS

Нагадаємо, троє депутатів — Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук — подали заяви про вихід із фракції Блок Петра Порошенка "Солідарність". Найєм пояснив, що стало для нього "червоною межею".

Коментар Геращенко до посту Найєма

Коментар Геращенко до посту Найєма

Як писав OBOZREVATEL:

  • 26 лютого Конституційний суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.

  • Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати ст. 368-2 КК неконституційною.

  • 27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення в майбутньому.

  • Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Мустафа НайємІрина Геращенко
Місце
Україна
Теги
законопроектВерховна Рада України
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