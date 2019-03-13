Відповідальність за незаконне збагачення: Найєм повідомив про скандальне рішення Ради

Комітет Верховної Ради з питань забезпечення правоохоронних органів відмовився розглядати законопроекти, що пропонують відновити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Про це заявив народний депутат України Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, назвавши те, що відбулося, "святом вольниці".
"З порядку денного було знято і президентський законопроект, і всі альтернативні", — уточнив нардеп.
Він повідомив, що рішення було ініційовано депутатом від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та ухвалено шістьма з одинадцяти членів комітету.
Віце-спікер парламенту Ірина Геращенко в коментарі до посту написала, що Раді варто розглянути законопроекти без рішення комітету.
"Значить, приймемо рішення про розгляд у залі ВР і будемо голосувати. Комітету не вдасться заблокувати розгляд законопроектів. Закон повинен бути ухвалений одразу після мовного закону", — вважає Геращенко.
Відзначимо, зараз у Раді зареєстровано 7 законопроектів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Ілюстрація. Верховна Рада України
REUTERS
Нагадаємо, троє депутатів — Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук — подали заяви про вихід із фракції Блок Петра Порошенка "Солідарність". Найєм пояснив, що стало для нього "червоною межею".
Коментар Геращенко до посту Найєма
Як писав OBOZREVATEL:
26 лютого Конституційний суд України визнав невідповідною Основному Закону статтю 368-2 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за незаконне збагачення.
Були оприлюднені імена нардепів, які підписали конституційне подання з проханням визнати ст. 368-2 КК неконституційною.
27 лютого в Національному антикорупційному бюро заявили, що всі кримінальні провадження у ст. 368-2 Кримінального кодексу будуть закриті без права поновлення в майбутньому.
Замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
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