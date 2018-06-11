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НАПК взялось за Сытника: найдены вопиющие нарушения

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Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции вынесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику за невыполнение его подчиненными законных требований агентства.

Об этом информирует пресс служба НАПК.

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Так, в сообщении говорится, что агентство получило официальное заявление адвокатов, которые представляют интересы судей Окружного административного суда г. Киева. Речь идет о том, что детективы НАБУ Панайотов и руководитель Главного подразделения детективов Калужинский нарушили статью 28 Закона "О противодействии коррупции" - предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Артём Сытник, директор НАБУ

РБК-Украина

В своем заявлении адвокаты сообщили, что детектив НАБУ по указанию своего руководителя начал расследование в рамках уголовного дела в отношении судей Окружного административного суда г. Киева.

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По мнению адвокатов, детективы пытались давить на судей, чтобы "добиться от них более лояльной позиции в вопросах сотрудничества с НАБУ". Таким образом, заявители считают, что работники НАБУ руководствовались личными мотивами, когда проводили досудебное расследование в связи с тем, что судьи Окружного административного суда столицы отказали в предоставлении информации антикоррупционному бюро.

В НАПК уточнили, что агентство неоднократно обращалось в НАБУ с запросами предоставить информацию и копии документов о полномочиях и роли детективов бюро в уголовном производстве против судей. Однако уполномоченные лица НАБУ не выполнили законных требований агентства.

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В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП – штраф до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Объекты
НАПКНАБУ
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