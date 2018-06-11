НАПК взялось за Сытника: найдены вопиющие нарушения

Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции вынесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику за невыполнение его подчиненными законных требований агентства.

Об этом информирует пресс служба НАПК.

Так, в сообщении говорится, что агентство получило официальное заявление адвокатов, которые представляют интересы судей Окружного административного суда г. Киева. Речь идет о том, что детективы НАБУ Панайотов и руководитель Главного подразделения детективов Калужинский нарушили статью 28 Закона "О противодействии коррупции" - предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Артём Сытник, директор НАБУ РБК-Украина

В своем заявлении адвокаты сообщили, что детектив НАБУ по указанию своего руководителя начал расследование в рамках уголовного дела в отношении судей Окружного административного суда г. Киева.

По мнению адвокатов, детективы пытались давить на судей, чтобы "добиться от них более лояльной позиции в вопросах сотрудничества с НАБУ". Таким образом, заявители считают, что работники НАБУ руководствовались личными мотивами, когда проводили досудебное расследование в связи с тем, что судьи Окружного административного суда столицы отказали в предоставлении информации антикоррупционному бюро.

В НАПК уточнили, что агентство неоднократно обращалось в НАБУ с запросами предоставить информацию и копии документов о полномочиях и роли детективов бюро в уголовном производстве против судей. Однако уполномоченные лица НАБУ не выполнили законных требований агентства.

В НАПК напомнили, что за невыполнение предписания руководитель органа несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП – штраф до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.