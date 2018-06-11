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НАЗК взялося за Ситника: знайдені кричущі порушення

1.3тЧитати новину російською

Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис директору Національного антикорупційного бюро України Артему Ситнику за невиконання його підлеглими законних вимог агентства.

Про це інформує прес служба НАПКА .

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Так, в повідомленні говориться, що агентство отримало офіційну заяву адвокатів, які представляють інтереси суддів Окружного адміністративного суду м.Києва. Йдеться про те, що детективи НАБУ Панайотов і керівник Головного підрозділу детективів Калужинський порушили Статтю 28 Закону "Про протидію корупції" - запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Артем Ситник, директор НАБУ

РБК-Україна

У своїй заяві адвокати повідомили, що детектив за вказівкою свого керівника почав розслідування в рамках кримінальної справи щодо суддів Окружного адміністративного суду м.Києва.

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На думку адвокатів, детективи намагалися тиснути на суддів, щоб "домогтися від них більш лояльною позиції в питаннях співпраці з НАБУ". Таким чином, заявники вважають, що працівники бюро керувалися особистими мотивами, коли проводили досудове розслідування в зв'язку з тим, що судді Окружного адміністративного суду столиці відмовили в наданні інформації антикорупційного бюро.

У НАЗК уточнили, що агентство неодноразово зверталося в НАБУ із запитами надати інформацію та копії документів про повноваження і роль детективів бюро в кримінальному провадженні проти суддів. Однак, уповноважені особи НАБУ не виконали законних вимог агентства.

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У НАЗК нагадали, що за невиконання припису керівник органу несе відповідальність, передбачену Статтею 188-46 КУпАП - штраф до 300 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Особа
Артем Ситник
Місце
Україна
Об'єкти
НАЗКНАБУ
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