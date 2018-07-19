Льготы чернобыльцам: КСУ принял судьбоносное решение

Конституционный суд Украины (КСУ) вернул отмененные в 2014 году льготы для ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Ходатайство об отмене отдельных пунктов закона №76 ― VIII, которые упразднили некоторые виды льгот, еще три года назад подали 50 народных депутатов Украины, сообщили в пресс-службе КСУ.

Вышеупомянутый закон признан неконституционным и вернул "чернобыльцам" все отмененные льготы. В своем решении суд сослался на ст. 16 Конституции Украины, которая устанавливает преодоление последствий катастрофы в Чернобыле государственной обязанностью.

Таким образом, отдельным категория ликвидаторов вернули право льготного проезда, особых условий при оплате коммунальных услуг и в сфере оздоровления и лечения.

Как писал OBOZREVATEL, украинские льготники больше не смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, показывая удостоверение.