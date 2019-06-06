Е-декларирование доходов активистами признано незаконным: решение КСУ

Конституционный суд Украины признал неконституционным введение обязательного электронного декларирования доходов активистами, которые ведут антикоррупционную деятельность.

Соответствующее решение было принято в четверг, 6 июня, большинством под председательством судьи Владимира Мойсика, сообщает DT.UA.

Отмечается, что решение КСУ окончательное и обжалованию не подлежит.

На своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что приветствует данное судовое постановление.

Иллюстрация. КСУ Цензор.НЕТ

Она напомнила, что на призыв коалиции общественных организаций в июне 2018 года направляла в КСУ конституционное представление о неконституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

"Считаю, что необходимость представления электронных декларации об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее", – написала Денисова.

"Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности", – добавила она.

Напомним, 27 марта 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону "О противодействии коррупции", после чего члены антикоррупционных общественных организаций были обязаны подавать электронные декларации о своих доходах.

Представление относительно неконституционности данной нормы в Конституционный суд подали 65 народных депутатов.

Как писал OBOZREVATEL, за 2018 год Украина поднялась в международном рейтинге "Индекс восприятия коррупции", заняв 120 место (вместо 130-го в 2017 году).

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