Е-декларування доходів активістами визнано незаконним: рішення КСУ

Конституційний суд України визнав неконституційним введення обов'язкового електронного декларування доходів активістами, які ведуть антикорупційну діяльність.

Відповідне рішення було прийнято в четвер, 6 червня, більшістю під головуванням судді Володимира Мойсика, повідомляє DT.UA.

Відзначається, що рішення КСУ остаточне й оскарженню не підлягає.

На своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова підкреслила, що вітає цю судову постанову.

Ілюстрація. КСУ Цензор.НЕТ

Вона нагадала, що на заклик коаліції громадських організацій у червні 2018 року направляла в КСУ конституційне подання про неконституційність окремих положень законів "Про запобігання корупції" і "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб".

"Вважаю, що необхідність подання електронних декларації про майновий стан робить громадянське суспільство, яке має відігравати роль органу контролю влади, залежним від неї", – написала Денисова.

"Антикорупційні обмеження повинні бути передбачені тільки для чиновників. Поширення цих зобов'язань на фізичних осіб суперечать конституційним правам і принципу верховенства права в частині порушення правової визначеності", – додала вона.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", після чого члени антикорупційних громадських організацій були зобов'язані подавати електронні декларації про свої доходи.

Подання щодо неконституційності цієї норми до Конституційного суду подали 65 народних депутатів.

Як писав OBOZREVATEL, за 2018 рік Україна піднялася в міжнародному рейтингу "Індекс сприйняття корупції", зайнявши 120 місце (замість 130-го у 2017 році).

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