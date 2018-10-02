Споры о необходимости брачного договора, судя по всему, бесконечны. И надо сказать: каждая сторона имеет свои аргументы в защиту собственной позиции - заключать или не заключать. Те, кто решился установить, так называемые, правила игры семейной жизни, во главу угла, прежде всего, ставят ясность и понимание завтрашнего дня, независимо от цели заключения брачного договора. Вторая же сторона, напротив, категорически отрицая даже саму мысль о брачном договоре, в запасе, как правило, имеет один единственный аргумент в защиту своей непоколебимой позиции – отрицание брачного договора как такового – любовь, которая, по их мнению, способна творить чудеса. И знаете, трудно с ними не согласиться – любовь действительно способна творить чудеса. Но какие бы чудесные свойства не приписывали этому чувству, оплатить этим чувством квитанции за коммунальные услуги вряд ли удастся по причине того, что не является это "чудо" средством платежа.

Многие скажут, что нельзя смешивать любовь и деньги. Другие будут им вторить, говоря, что брак строится на доверии и уважении. А кто-то вообще махнет рукой и отправится в путь под названием "семейная жизнь", не задумываясь ни о чем и руководствуясь лишь сиюминутным порывом. Хотя те, кто стремится хоть к какой-то определенности, нет-нет, да и задумаются о брачном договоре. И не потому, что "любовь" у них на втором плане, и не потому, что меркантильные, и даже не потому, что хотят "обидеть" того, с кем решили прожить всю жизнь. А по причине их внутренней (душевной) организации, врожденной собранности и желании урегулировать, так сказать, "на старте" все сложные вопросы с тем, чтобы в дальнейшем уже ничто не смогло их отвлечь от волшебного чувства.

Думаю, ни для кого не секрет, что в отдельных семьях кто-то из супругов имеет "на стороне" вторую семью и, как правило, именно мужчина является этому инициатором. Как думаете, законная жена продолжает руководствоваться в этой ситуации чувством любви, полагая, что это навсегда, или же ее начинают беспокоить мысли материального характера? Особенно тогда, когда в обоих, созданных мужчиной семьях, есть дети, а нажитое совместное имущество в законном браке вроде бы де-факто есть, но вот де-юре числится за кем угодно, но только не за супругами. И в случае развода – де-юре делить просто ничего.

Мужчина, довольный собой, потирает руки, мол, вот какой я, обвел всех вокруг пальца, а законная жена, не выдержав такого морального прессинга и унижения, вынуждена собирать чемоданы и съезжать с насиженного места, которое к их семье, опять-таки, де-юре не имеет никакого отношения. И хорошо, если такая женщина имеет собственные средства, которые обеспечат ей и детям в будущем относительно нормальную жизнь. А если нет? Что, если эта женщина, отдавшись какому-то начальному внутреннему порыву, согласилась на предложение своего благоверного не работать/не учиться/не иметь своего дела лишь по причине того, что он – глава семьи – всех обеспечит? В таких ситуациях, очевидно, вряд ли кому-то придет в голову, что через десять–тридцать лет, а может быть, и раньше, все встанет с ног на голову, и тот, кого вы любите всей душой, уважаете и доверяете, будет способен выставить вас просто на улицу, иногда в том, в чем вы есть.

Но в большинстве своем разводы происходят даже не из-за "второй семьи", а просто "так случилось". И вот это "так случилось" происходит в 6 раз чаще, чем заключаются браки (согласно статистическим данным). Редко, когда двое, когда-то горячо любившие друг друга, расстаются друзьями и не имеют никаких претензий друг к другу. Судя по тем имущественным спорам между бывшими супругами, что разрешаются уже в судах, то волшебное чувство, на которое так все уповают в самом начале, не способно защитить ни одну из сторон, когда речь заходит о материальном. И в своем большинстве именно женщины пытаются отстоять свое право на половину нажитого в браке.

А в последнее время участились споры и о содержании одним из супругов второго. И опять лидируют женщины. Каждый раз сталкиваясь с подобным, у меня возникает вопрос: ну почему же эти женщины не задумались о брачном договоре, вступая в брак? Ведь этим договором возможно установить не только режим нажитого имущества (личное, общее), а и урегулировать многие другие имущественные вопросы, включая вопрос содержания одного из супругов вторым, даже после расторжения брака. Честно, я не понимаю тех, кто сейчас в буквальном смысле оказавшись "у разбитого корыта", рассказывает, как они любили друг друга и верили в то, что "любовь спасет мир". Однозначно спасет, в этом нет сомнений, но, скорее, в каком-то глобальном смысле. А вот ваш личный "мир" может и не спасти, если вовремя не подумать о защите своих прав. И этому есть достаточно доказательств из судебной практики.

В общем, берегите себя и помните, что вы у себя одна, или один, и никто, кроме вас, не позаботится о ваших же правах лучше, чем вы сделали бы это сами.