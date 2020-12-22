Что нельзя делать 23 декабря: праздники, приметы на День Мины и именинники

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Праздники
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Что отмечают в Украине 23 декабря

23 декабря в Украине отмечают День войск спецсвязи в Украине. Православная церковь чтитпамять мученика Мины Красноречивого. В народе – День Мины.

Святой при жизни был непревзойдённым оратором и привёл к вере многих язычников своими яркими проповедями.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

23 декабря именины празднуют: Александр, Виктория, Татьяна, Алексей, Евгений, Иван, Петр.

День войск спецсвязи в Украине
День войск спецсвязи в Украине

23 декабря в Украине отмечают День штабных специальностей и войск специальной связи Украины (День войск спецсвязи). Праздник был учрежден президентом Украины с целью отдать уважение военным, служащим в подразделениях спецсвязи.

День Мины Красноречивого

Христиане восточного обряда ежегодно 23 декабря чтят память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века, который обратил в веру сотни язычников. Мина считался превосходным оратором, из-за чего его проповеди пользовались большим успехом. Из-за веры в Христа Мина подвергся пыткам по указу императора Максимилиана. Когда Мину истязали, произошли многочисленные знамения.

Святой великомученик Мина

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало поверье, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду – от лжи.

Приметы 23 декабря

  • Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.

  • Много снега на Мину – лето будет дождливым.

  • Звезды мерцают – к снегопаду.

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать
Что нельзя делать 23 декабря

  • Смотреть в глаза, подавая милостыню;

  • Находиться в многолюдных местах – к неприятностям.

  • Ругаться, сквернословить и сплетничать.

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