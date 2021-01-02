3 января: какие праздники отмечают, приметы на Петров день и именинники

3 января в мире отмечают День рождения соломинки для коктейлей. Также Православная Церковь почитает память святителя Петра. В народе праздник получил название Петров день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 3 января, – читайте в материале OBOZREVATEL.

3 января именины празднуют: Ульяна, Михаил, Никита, Петр, Сергей, Леонтий, Юлиана.

3 января в мире отмечается необычный праздник – эта дата считается Днем рождения соломинки для коктейлей. Согласно легенде, первую искусственную соломинку для коктейля изобрел американский предприниматель Марвин Стоун, владелец фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков.

3 января православные христиане почитают память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который родился во второй половине XIII века. В народе праздник называют Петров день или Петра-полукорма. Второе название было связано с тем, что к этому дню половина заготовок на зиму была израсходована. Поэтому хозяева подсчитывали свои запасы и старались распределить так, чтобы их хватило до весны.

Раньше на Руси в этот день хозяйки отпугивали от своих домов разную нечисть и потусторонних сущностей серебром – изделия из этого металла клали на самое видное место в комнатах.

Много снега 3 января – к хорошему урожаю.

Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.

Ярко-красный рассвет сулит метель.

В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.

Нельзя 3 января подглядывать и подслушивать, потому что можно получить болезнь, связанную со слухом и зрением.

Запрещено в этот день давать любые обещания, поднимать с земли вещи, поскольку это приведет к потерям.

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