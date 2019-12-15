Не -2 кг в неделю: фитнес-тренер рассказала, как правильно худеть

Нормальным сбросом веса за неделю во время похудения считается 500 граммов.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала известный фитнес-тренер Анита Луценко, успокоив тех, кто переживает из-за медленного результата.
"Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается, если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг после более-менее нормального питания целый день! Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой – плохие новости. Нормальный, обычный сброс веса – это именно 500 грамм в неделю", – отметила Луценко.
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growfood.pro
По ее словам, это отличный результат. У некоторых может быть лучше, особенно если сходят отеки, но в процессе похудения важен именно жир, а не вода.
"Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую, и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. И да! Замечайте объемы больше, чем кг. Это куда важнее", – резюмировала Луценко.
Я часто слышу, как кто-то психует и расстраивается если на весах утром нет -1, а лучше -2 кг 😎 после более-менее нормального питания целый день! Так вот! У меня к вам с одной стороны хорошие, с другой плохие новости🤪 Нормальный, обычный сброс веса- это именно 500 г/ неделю! Это отлично, вы молодец! Прям огонь! Так держать и все в этом же духе) да, бывает и больше, особенно если сходят отёки. Но нам же важен именно жир, а не вода. Просто имейте терпение и помните про маятник! Качнется в одну сторону, жди отдачи и в другую и в похудении это как нельзя круче подтверждается. Так что терпения вам и вдохновения в постепенной работе над собой. P.S. В Зваженых люди не имеют больше никаких забот кроме Похудения и имеют экстремально лишний вес от которого организм с радостью прощается, чтоб выжить. И после большого сброса часто идёт остановка. И да! Замечайте объемы больше, чем кг ;) это куда важнее!
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Луценко объяснила, почему перед тренировкой обязательно нужно есть заранее.
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